Diputados ordenan retirar mamparas recientemente colocadas, para separar curules

*Bancadas no están respetando el reglamento para la contingencia sanitaria y están llevando a todos sus integrantes al Pleno, reclama Morena.

En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política dio luz verde al acuerdo para retirar las separaciones de acrílico que se colocaron recientemente en el Salón de Sesiones, con una de las medidas sanitarias para evitar más contagios por Covid-19.

Las mamparas acrílicas instaladas previo a la Sesión Constitutiva de la Cámara, realizada apenas el pasado 29 de agosto de 2021, hasta la semana pasada, dividían las 500 curules dentro del Pleno y este lunes 20 de septiembre fueron retiradas.

Ello, porque los grupos parlamentarios no están respetando el acuerdo de asistencia máxima y mínima al salón, indicó la vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aleida Alavez.

“Que se van a retirar las mamparas que hay en el pleno. O sea, todas las medidas de sanidad que se tienen que procurar para todos los grupos parlamentarios, tiene que ser algo de mucha congruencia. No podemos estar llevando al pleno número de diputadas, diputados que no correspondan a nuestra correlación de acuerdo al acuerdo de la Junta. Esto porque no estamos haciendo sesiones semipresenciales, para después venir todos los que quieran venir”, explicó.

Fue enfática en señalar que los congresistas son libres de acudir al recinto y entrar al Pleno, siempre y cuando cumplan el acuerdo previo de estancia máxima y proporcional por bancada, aprobado por la asamblea como parte de las acciones preventivas para reducir posibles contagios por coronavirus.

Lo que se hará, apuntó Alavez Ruiz, es aplicar en sus términos el reglamento para la emergencia sanitaria y si las sesiones son semipresenciales, no será posible que las bancadas en la Cámara lleven a todos sus miembros al Salón de Sesiones, donde, se siguen registrando aglomeraciones.

La legisladora agregó que esos implementos no están cumpliendo el propósito para el cual fueron colocados aunado a que no dan una sensación de seguridad sanitaria a los parlamentarios, sino de “asfixia”.

“Estamos ahorita revisándolo por salud de todos. Los pasillos que estén desalojados y si no hay esas medidas pues que la Mesa Directiva tome las medidas correspondientes, pero una de ellas va a ser ya retirar las mamparas. Sí. No ya no”, remarcó.

“Es que uno que está allá adentro, en realidad, en lugar de sentirte protegida te sientes asfixiada y más si no se respeta esto de la sana distancia y que haya un número máximo de legisladores, pues nos ahogamos ahí, y en el pasillo principal más”, insistió.