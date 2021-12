Diputados federales y Gertz acuerdan mesa de trabajo sobre reformas pendientes

En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política se reunió en privado con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz.

Aunque las fracciones parlamentarias señalaron que el encuentro se programó en el marco de la Glosa del Tercer Informe del Gobierno Federal, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez dijo que no fue comparecencia, sino un encuentro acordado entre las partes.

Al finalizar la reunión a puerta cerrada, después de aproximadamente dos horas, el fiscal Gertz Manero se fue del recinto sin dar declaraciones.

En medio de un operativo de seguridad montado en la zona de estacionamientos de la Cámara, el funcionario abordó una camioneta Suburban color blanco, con vidrios polarizados, sin atender a los cuestionamientos de la prensa sobre la información periodística publicada este lunes 6 de diciembre y que lo alude directamente.

PRI refrenda su confianza en Gertz

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que las publicaciones periodísticas sobre el patrimonio del funcionario y la presunta compra de vehículos de lujo que se le atribuye, no estuvieron a discusión.

Afirmó que los líderes parlamentarios no suelen abordar en sus reuniones lo que publica la prensa escrita, y la información sobre los supuestos gastos millonarios en automóviles por parte del fiscal Alejandro Gertz no fue la excepción.

Aseveró que en lo particular, no da por cierta la información señalada y no lo hará, hasta que haya resultados de investigaciones formales. Mientras tanto, se mantiene la confianza en el aludido.

“Nosotros sí mantenemos nuestra confianza con el fiscal. Creemos que lo que luego se empieza a manejar en la opinión pública tiene que mantener la reserva hasta que haya otro tipo de situaciones, hasta que haya determinaciones de las autoridades”, dijo. “No estoy dando por cierto lo que yo ví en la prensa, la Junta de Coordinación Política no trata ese tipo de temas”, atajó. Apuntó que la mañana de este lunes 6 de noviembre, escuchando noticieros y a uno de los protagonistas de investigaciones periodísticas, sin mencionar a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, le pareció congruente su explicación respecto a que adquirió a crédito las propiedades exhibidas.

Temas del encuentro, en “secrecía”

Al dar escasos detalles sobre la charla con el fiscal general, el coordinador priísta indicó que se trataron algunos temas relevantes que, por estar relacionados con seguridad y crimen organizado, se mantendrán “en secrecía”.

La reunión no fue secreta, sino privada, y se llevó a cabo en esos términos, para evitar “alertar” a “alguien” que pudiera resultar involucrado en los asuntos particulares planteados en el transcurso, dijo Moreira Valdez.

Puntualizó que entre otros temas, se habló con el fiscal de juicios orales, feminicidios, iniciativas de congresistas y del propio Ejecutivo Federal que no se han procesado en el Congreso, justicia cívica y algunos otros pendientes.

“A 3 años de la autonomía de la @FGRMexico acordamos con el Fiscal Alejandro Gertz Manero integrar un grupo que permita hacer una revisión jurídica integral que garantice efectividad para recuperar la tranquilidad de las familias y la paz en las calles de México”, agregó en su cuenta en Twitter, @NachoMierV, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier.