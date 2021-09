Diputados federales instalarán parcialmente comisiones ordinarias

La Cámara de Diputados aprobará el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para echar a andar las comisiones ordinarias de trabajo, pese a que el Senado de la República no aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Congreso que autorizan la modificación de algunas de esas instancias de trabajo y crean otras.

El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, indicó que se encontró la fórmula legal para que 40 de las 51 comisiones de la LXV Legislatura, comiencen a funcionar inmediatamente.

Las once comisiones restantes harán lo propio, aunque el sustento legal de su creación o modificación aún no haya sido validado en la colegisladora, sentenció Fernández Noroña.

El congresista arremetió contra los senadores de la República, quienes no tuvieron la cortesía de aprobar las reformas legales señaladas, a sabiendas de que este jueves 30 de septiembre se vence el plazo en San Lázaro, para aprobar la integración de comisiones.

“Muy maldoso el Senado al no haber aprobado la reforma que planteamos, que sigue los criterios de austeridad, sigue los criterios de proporcionalidad, todas las fracciones parlamentarios estamos de acuerdo”, enfatizó.

Fernández Noroña sentenció que con o sin el voto aprobatorio en el Senado de la República, todas las comisiones ordinarias en San Lázaro se instalarán y comenzarán a funcionar.

Para ello, explicó, se encontró una fórmula legal con la cual, a través de un artículo transitorio, se autorizará que al menos 40 comisiones se instalen y el resto, lo harán cuando los senadores cumplan con la obligación de aprobar la minuta respectiva.

“Ya encontramos la forma jurídica y la forma política, hoy se establecerán las que no tienen problema, que no tuvieron cambio de denominación o que no son de nueva creación, que son 40 entiendo, y las 11 restantes las vamos a instalar con o sin la determinación del Senado”, remarcó.