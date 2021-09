Diputados donan más de 61 toneladas de ayuda a damnificados por lluvias

Escucha la nota:



La Cámara de Diputados, por decisión de la Junta de Coordinación Política, donará más de 61 toneladas de víveres y agua, a las personas afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Al encabezar el acto político previo a la carga de un tráiler con la ayuda que será distribuida por elementos de la Guardia Nacional, congresistas de distintas fracciones parlamentarias afirmaron que en casos de ayuda a damnificados por desastres naturales, hay que dejarlas diferencias políticas a un lado.

“Pero esas ideologías y esas posiciones no pueden generar que no le demos la mano a quienes nos necesitan, a nuestros hermanos y hermanas, porque la naturaleza no se anda fijando si son del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Morena, del PT, ¡le vale madre, arrasa parejito! Y nosotros tenemos que ayudar igual, para todas y para todos, la verdad”, apuntó de manera coloquial el vicecoordinador de la fracción del PT en el recinto, Gerardo Fernández Noroña.

En ese marco, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez, indicó que los legisladores analizarán si se animan a donar uno o más días de dieta, en apoyo a las personas que están sufriendo los efectos y daños provocados por huracanes e intensas lluvias registrados en las últimas semanas.

El diputado Gutiérrez Luna y el presidente de la Junta de Coordinación, Ignacio Mier, así como el resto de los congresistas asistentes al anuncio del donativo, se formaron en fila para “ayudar” a cargar el tráiler estacionado en la zona del “Helipuerto” del recinto parlamentario.

Para posar ante las cámaras fotográficas y de televisión, legisladores y legisladoras comenzaron a pasar algunas cajas para iniciar las labores de cargamento.

También reconocieron que el donativo no es suficiente para mitigar las necesidades de los damnificados, y que la ayuda no llegará a todos los habitantes de los estados que se han visto afectados por huracanes y lluvias, sin embargo, es un primer paso y una muestra de solidaridad.