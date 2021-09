Diputados desdeñan sesión solemne por Ayotzinapa

Gobierno de AMLO lucra con la tragedia de los normalistas, prometió la verdad y no ha dado resultados: oposición.

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, el recuerdo de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quedó en una simple efeméride donde las fracciones parlamentarias volvieron a enfrascarse en el reparto de culpas e insultos.

Aunque el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sobreviviente de los ataques a los normalistas, Manuel Vázquez, mejor conocido como Omar García, promovió la realización de una sesión solemne, su moción no fue atendida.

Morena y AMLO lucran con la tragedia de normalistas

En la Tribuna, diputados y diputadas de las distintas fracciones parlamentarias, llevaron a cabo al menos tres conteos del 1 a 43, en recuerdo de los normalistas agredidos y desaparecidos hace siete años, en septiembre de 2014.

La oposición se quejó de la falta de resultados en torno a las investigaciones en la actual administración, y acusaron al Presidente de lucrar política y electoralmente con la tragedia.

En un encendido discurso, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Castell cuestionó que la mayoría morenista se convierta en cómplice de la desaparición de los estudiantes normalistas, al no exigir resultados.

“¿Dónde están las madres de Morena, PT y el Verde que no le exigen a su Presidente? ¡Son cómplices y traidoras, solapan al Presidente, un Presidente que le besa los pies al narco! Este séptimo aniversario representa un año más sin la verdad”, recriminó.

Investigaciones no avanzan por el Poder Judicial

La mayoría justificó al Ejecutivo Federal, al afirmar que las indagatorias sobre los hechos en Ayotzinapa no han avanzado como se esperaba, porque están “fragmentadas” en el Poder Judicial.

“Las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí, esta soberanía debe exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas, los jueces a que no tomen con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías”, demandó Vázquez Arellano.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García dijo que quienes “lucran” con el dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos, son los integrantes de la oposición a los que llamó “cínicos”.

“Ellos son los cómplices del asesinato de los 43, que no lucren con el dolor de las mamás y de los papás, el pueblo no les cree. Y decirles a las compañeras de Morena y de los demás, que no caigan en el show”, acusó a gritos la diputada García García.