Diputados de Morena, PT y PAN chocan en comisiones por reforma eléctrica

Si mayoría en San Lázaro no escucha a la oposición, podrán aprobar iniciativa de AMLO en comisiones, pero no en el Pleno, advierte PRD.

En la Cámara de Diputados, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) en la Comisión de Energía, dejaron en claro que su labor en esa instancia es ir por la “segunda nacionalización” del sector eléctrico.

Quienes defienden las “presuntas” energías limpias están a favor de mantener el “atraco” al país, por más de 400 mil millones de pesos, del cual acusaron a empresas privadas, sentenciaron los vicecoordinadores del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández y Benjamín Robles.

PAN choca contra Morena y PT

Durante la instalación de la Comisión de Energía, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Morena y PT intercambiaron advertencias, señalamientos y acusaciones.

El diputado del albiazul, Justino Arriaga anticipó que el debate será acalorado, y las modificaciones al sector eléctrico deben discutirse de manera abierta, sin embargo, su bancada no piensa darle un solo voto a la propuesta “regresiva” del Ejecutivo Federal.

“Pero no vamos a dar, no vamos a dar un solo voto a propuestas que nos lleven a un retroceso en las libertades y en el bienestar de la Nación. El Presidente propone destruir el sistema eléctrico nacional y entregárselo en bandeja de plata a Manuel Bartlett”, atajó.

Los cambios al sector son regresivos, contaminantes, destruirán el empleo, violan tratados comerciales, generarán mayor corrupción, incrementarán los precios de los combustibles y “sacan a la mala” a los competidores privados, criticó el legislador

Panistas, “como El Borras”: morenistas

Los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que la “segunda nacionalización” del sector eléctrico avanzará, y demostrarán con argumentos técnicos por qué la reforma de 2013 fue un error, y la iniciativa el Ejecutivo se aprobará.

Ante las posturas de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de discutir el tema en parlamento abierto y “construir acuerdos”; y del Partido Verde (PVEM), que limito a pronunciarse a favor del consenso para sacar una reforma que “se a lo mejor para México”, los morenistas advirtieron que los únicos que en contra, serán los panistas.

“Me queda claro que el único partido que se va a aventar como El Borras es el PAN (…) y ojalá y los demás compañeros de los diferentes grupos parlamentarios podamos llevar en unidad el beneficio que nos va a traer la reforma energética”, dijo la diputada Tania Cruz.

Sin diálogo, la reforma no pasará: PRD

Por la bancada del Sol Azteca, el diputado Armando Prieto señaló tajante, que si la mayoría de Morena y aliados no se abren al diálogo y no atienden las propuestas de las demás fracciones parlamentarias, la reforma no saldrá.

“Si no le apostamos al diálogo y a revisar esta reforma que presentó el Presidente, a lo mejor la pueden sacar en la Comisión, pero seguro estoy que no va a salir en el Pleno, mejor apostémosle al diálogo, tómennos en cuenta”, planteó.

En la reunión de instalación participó el maestro Ulises Neri Flores, vicepresidente de México y Latinoamérica en Gestión de Recursos de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, quien anunció que la ONU quiere abrir en México, un Centro de impulso en América Latina, en materia de energías y desarrollo sostenible.

La Comisión terminó con el citatorio a los integrantes al primer encuentro ordinario, el próximo miércoles 13 de octubre; y el recordatorio de que el 26 de octubre comparecerá el titular de la CFE; y al día siguiente, el 27 de octubre, el director de PEMEX.