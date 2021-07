Diputados dan un mes a empresas para cumplir reglas de outsourcing

El proyecto se aprobó con 43 votos a favor y once en contra, mientras que en lo particular, hubo 45 votos a favor y 10 en contra.

En la Cámara de Diputados, las comisiones unidas del Trabajo y Hacienda, aprobaron las reformas en materia de outsourcing, en los términos planteados por la mayoría Morena, por lo que sólo se otorgará una ampliación de un mes, para que empresarios cumplan con la regularización de trabajadores subcontratados.

El dictamen aprobado será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara, a fin de que lo aliste para su discusión en el Pleno, este viernes 30 de julio, en sesión extraordinaria.

Los congresistas no admitieron la reserva presentada por la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, con la cual se buscaba la cual planteaba una extensión de cinco meses, de los plazos de cumplimiento de reglas en materia de outsourcing.

Ello de acuerdo al dictamen elaborado por esa Comisión y que en horas previas a la reunión, se hizo público.

La propuesta inicial, planteaba que la entrada en vigor de las normas, se recorriera hasta el ejercicio fiscal 2022; dar a las personas físicas o morales que ofrezcan servicios de subcontratación, oportunidad de registrase ante la Secretaría del Trabajo a más tardar el 31 de diciembre de 2021; y también ampliar al 31 de diciembre de 2021, el periodo para adecuar registros patronales ante el IMSS.

La mañana de este viernes 30 de julio, la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo, propuso que la ampliación del plazo para el cumplimiento de las nuevas condiciones laborales en cuanto a la subcontratación, fuera únicamente de un mes.

MORENA CONSIDERA UN MES COMO SUFICIENTE

Legisladores de la mayoría consideraron que dar esa prórroga a los empresarios para regularizar a sus trabajadores, es suficiente.

“Si estamos de acuerdo en ampliar el plazo, no de cinco meses, sino que sea hasta el 1 de septiembre. Pareciera entonces que les estamos dando un mes, cuando en realidad han pasado 90 días o están por concluir, ya se llenaron más de nueve años, creo que ya, ya fue suficiente, ya se llenaron la bolsa los empresarios”, recalcó el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Montalvo.

En el debate, legisladores de oposición, advirtieron que 30 días más para que todas las empresas faltantes se regularicen, es claramente insuficiente.

“Las empresas, de más de 70 mil empresas solamente 25 mil han logrado cumplir con lo que, entonces hacen falta muchísimas empresas de cumplir. El tema es el plazo. El senador Ricardo Monreal propone que se amplíe un mes más, la senadora Kenia López Rabadán hasta cinco meses, es decir, hasta el primero de enero”, dijo el diputado del PAN, José Isabel Trejo.

Sería lo correcto porque empataría con el año fiscal, para que se amplíe un mes más para que las empresas cumplan, pues no les va a saber ni a melón, señaló.

“Ya mucha gente está quedando fuera dentro del trabajo, por los pocos tiempos que existen. No les dieron, ¿por qué al gobierno si le dieron un año para acomodarse y a las empresas particulares tres meses y ahora un mes más? Yo creo que hay que ser congruentes, y no nada más pensar como diputados en lo que no nos parece, consultemos a los trabajadores que están en este esquema”, pidió el diputado federal del PRI, Carlos Pavón, que también es dirigente en el sector minero.

Los legisladores del albiazul, el tricolor y del PRD, recordaron que en el país existen cuatro millones y medio de trabajadores subcontratados.

De esa cifra, a la fecha, aproximadamente millón y medio de trabajadores han sido regularizados; mientras que de las 400 mil empresas que subcontratan, de acuerdo a organismos como la Coparmex, al presente mes de julio, faltaban más de 350 mil empresas en cumplir con los trámites de registro ante la autoridad fiscal y laboral, debido entre otros factores, a fallas en el sistema.