Diputados cuestionan insuficiencia en acciones de Sedatu

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Vivienda se reunió con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, y funcionarios del sector, quienes reportaron los avances y metas del Programa de Mejoramiento Urbano 2019 y 2020.

En el encuentro virtual, legisladores de oposición e incluso de la mayoría, señalaron que si bien las acciones de la dependencia van bien encaminadas, son insuficientes.

Están dejando fuera a más del 70% de la población que no tiene derecho a la vivienda, porque no cuenta con seguridad social, no tiene trabajo formal y por lo tanto, no tienen acceso a crédito.

En su primera intervención, el funcionario recordó que el país tiene 34 millones de vivienda, de las cuales, alrededor 9 por ciento tiene “rezago” habitacional en materia de mejoramiento y ampliación.

De las viviendas con rezago, explicó, entre el 20 y 30% son nuevas y su principal problema es que están construidas con “materiales precarios”; el 20% presentan hacinamiento y en dos por ciento, no cuentan con drenaje.

La problemática se concentra al sur-sureste del país, pero también hay estados como Baja California con “gran nivel de rezago” a nivel nacional, indicó.

Al cuestionar al secretario Meyer Falcón, así como a los demás funcionarios que lo acompañaron, legisladores de distintas fracciones hicieron notar el corto alcance de los programas y planes de la Sedatu.

La perredista Mónica Almeida fue enfática en señalar que 72 por ciento de toda la población en el país no tiene acceso a vivienda y el Gobierno Federal no los está atendiendo. Ello, aunado a que el Ejecutivo Federal recortó el 78 por ciento de los recursos del Programa de Vivienda Social.

La diputada Claudia Báez, del Partido Encuentro Social (PES), preguntó sobre las acciones en materia de viviendas abandonadas.

La autoridad respondió que se ha identificado más de 650 mil en el territorio nacional, principalmente en el norte.

La diputada Norma Guel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que de acuerdo al portal de la Sedatu, el cual no está actualizado, de las obras emprendidas por la dependencia, sólo en cinco estados se reportan acciones terminadas.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Carvajal, recalcó que en los estados y se refirió en particular a Puebla, no hay avances en el Programa de Mejoramiento Urbano, y la aplicación de recursos es “muy limitada”.

Subrayó que no hay claridad en la entrega de subsidios directos a la población por parte de Sedatu, de 35 mil pesos para mejoramiento y de 90 mil pesos para ampliación de viviendas, por lo que se desconoce si los recursos están siendo utilizados para fines distintos. Es motivo de preocupación, recalcó el diputado morenista.

Por la bancada del Partido del Trabajo (PT), le reclamaron al funcionario la falta de avances en la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos registrados desde 2017, en particular en el estado de Chiapas, donde las personas afectadas y las que se repartieron folios, están siendo rechazadas cuando acuden a pedir ayuda o a reclamar el apoyo.

En respuesta, el secretario Meyer defendió el Programa de Mejoramiento Urbano, que entre 2019 y 2020, implicó la realización de casi 200 mil acciones de vivienda, dijo.

Indicó que la dependencia ha trabajado en atender problemáticas de anteriores administraciones como la existencia de 35 “programas confeti” que dispersaban recursos sin orden y sin reportar resultados.

Explicó que Sedatu está trabajando en los municipios con mayor rezago y donde se construyen las grandes obras de infraestructura de la administración, como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. También respondió que se están entregando subsidios directos a la población, para evitar que los recursos públicos se diluyan en manos de intermediarios.

Sobre las viviendas con rezago, señaló que la población que enfrenta esos problemas no son derechohabientes de instituciones de seguridad social, de modo que no tienen derecho al crédito para vivienda.

En cuanto al rezago en las viviendas, aseveró que una los más de 34 millones existentes en México no tienen escrituras; y en tres de cada 10 casos de personas que buscan regularizar su propiedad, son víctimas de presión y actos de corrupción para realizar trámites.

El rezago en el equipamiento e infraestructura urbana, dijo, se concentra en las áreas conurbadas, o aledañas a las grandes ciudades.

En 2019, Sedatu intervino en 17 estados con zonas con altos índices de rezago social y en particular, en municipios de Nayarit afectados por el Huracán Willa, registrado hace dos años, refirió.

Apuntó que se sigue trabajando en las 50 intervenciones en 68 municipios con mayor rezago en el país, las cuales implican una inversión de 25 mil millones.

En 2019, enumeró, se realizaron 348 obras; 18 mil acciones de mejoramiento, ampliación o sustitución de vivienda; y cerca de cinco mil acciones de regularización de tenencia de suelo.

De las 250 mil acciones de vivienda previstas para este 2020, se han colocado el 46.7 por ciento de los créditos previstos y la pandemia por coronavirus provocó un rezago entre 5 y 7 por ciento en esas labores, destacó.

En el caso de las acciones emergentes a raíz de la emergencia sanitara por Covid-19, la meta es realizar 165 mil acciones de vivienda en los municipios con mayor rezago, para lo cual, se han aprobado 83 mil acciones a ejecutar en coordinación con la Secretaría del Bienestar.