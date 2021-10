Diputados avalan Miscelánea Fiscal con RFC obligatorio y tope a donativos

En la Cámara de Diputados, avanzó en lo particular a empujones, en una muy larga jornada de trabajo de más de 25 horas y con pleito a golpes en la Tribuna, la Miscelánea Fiscal 2022.

El ordenamiento incluyó temas polémicos como la obligación de los mayores de 18 años, de tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); el nuevo Régimen fiscal Simplificado de Confianza; así como el tope a las aportaciones a organizaciones de la sociedad civil.

-Información relacionada: Miscelánea fiscal 2022: Pagamos justos por pecadores

Maratón parlamentario

La discusión de las reservas se tomó más de 24 horas, y finalmente, el ordenamiento se aprobó en lo particular con 274 votos a favor y 220 en contra.

Sumando el tiempo que los congresistas emplearon para emitir votación general, la Miscelánea tardó poco más de 30 horas en ser aprobada.

El proyecto aprobado será enviado al Senado de la República para su análisis, revisión y eventual aprobación en sus términos o con modificaciones, conforme al estudio que hagan los colegisladores.

RFC obligatorio

De las 511 reservas presentadas en su conjunto, sólo avanzaron siete: dos para mantener estímulos fiscales al campo y productores agropecuarios.

Una más para mantener estímulos fiscales a quienes apoyan la cultura, deporte de alto rendimiento, música, cine y ciencia.

Una de las modificaciones anunciadas por los coordinadores de las bancadas de Morena y el PVEM, fue la de ajuste al RFC obligatorio, contemplado en el Código Fiscal de la Federación.

Se estableció que la inscripción será obligatoria, pero no generará requerimientos, multas ni obligación de pagar impuestos ni presentar declaraciones fiscales a mayores de 18 años, siempre y cuando no tengan ingresos.

Si los jóvenes no se inscriben en el RFC no serán penalizados, dispusieron.

También avanzó un cambio para aclarar que los contadores públicos que emitan dictámenes de estados financieros de empresas, no serán sancionados si no denuncian probables delitos cometidos por sus clientes, y no estarán obligados a “investigar” la comisión de un posible delito, por ser facultad del Ministerio Público.

Los morenistas avalaron una reserva complementaria, para especificar que los inscritos en el Registro no deberán enfrentar obligaciones fiscales, hasta que realicen alguna actividad económica, por lo que no les aplicarán las sanciones que van de tres mil 870 pesos a 11 mil 600 pesos.

No gasolinazo

Los legisladores de la mayoría impulsaron modificaciones a la ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles.

Esto, para establecer que en caso de aumento en las cuotas de ese gravamen aplicable a gasolinas, el mismo será “absorbido” por el mecanismo de estímulos otorgados por el Gobierno Federal, para evitar incrementos de precios.