Diputados aprueban en comisiones Miscelánea Fiscal 2021

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprobó, con votación de 18 a favor y 12 en contra, de las bancadas de oposición, la Miscelánea Fiscal 2021.

El proyecto avalado por los legisladores con cambios mínimos, elimina la propuesta de aplicación de cuotas compensatorias a gasolinas; y prevé candados a las visitas de inspección a domicilios fiscales, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aunque mantiene la facultad de visitadores, de tomar video y fotos en los lugares verificados, establece que las herramientas tecnológicas a utilizar deben estar certificadas por el SAT y el material recabado, no podrá utilizarse con fines ajenos.

El dictamen será enviado a la Mesa Directiva del recinto, para su programación a discusión en el Pleno, este martes 20 de octubre.

Los legisladores centraron la discusión en los temas de las cuotas a gasolinas, las facultades de visitadores del SAT y la propuesta del Ejecutivo Federal, de sancionar con bloqueo temporal a empresas extranjeras que ofrecen en México bienes y servicios a través de plataformas de internet.

En esos puntos, la oposición acusó excesos e incluso, violaciones a tratados comerciales y hasta censura.

“Sigue siendo bloqueo temporal, lo que están proponiendo por parte del Gobierno Federal es el bloqueo, la desconexión, el kill switch, la censura. No votemos, y que este gobierno no se caracterice por la censura”, alertó el diputado panista, Carlos Valenzuela.

Pablo Gómez, diputado de Morena, calificó como adecuada la medida, pues con el tipo de sanción que se impone, entonces se está diciendo que se aplicará al que no entere el ISR de sus empleados, se les va a aplicar la sanción que está en el Impuesto Sobre la Renta.

“Aquí estamos hablando de grandes empresas, donde no tienen su domicilio fiscal, estamos hablando de Netflix, del mismo Spotify. ¡Si tú no pagas, pues no vas a ver Netflix, si ellos no pagan, no van a tener quien, sus clientes! Eso es normal, por favor, tenemos que avanzar”, señaló la diputada morenista Paola Tenorio.