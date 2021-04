Diputados aplazan análisis de dictamen sobre outsourcing

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la reunión de las comisiones de Trabajo y Hacienda, que tenían previsto analizar el dictamen en materia de outsourcing, el cual presuntamente integra los cambios acordados recientemente en Palacio Nacional, entre el Presidente de la República, empresarios y líderes sindicales, se pospuso para la semana entrante.

De manera previa, la Junta de Coordinación Política del recinto habría acordado que el dictamen en la materia, sería sometido a consideración de la asamblea reunida en Pleno, este martes 13 de abril.

Al respecto, el integrante de la fracción del PRI, Fernando Galindo, indicó que el dictamen por analizar apenas se distribuyó entre los congresistas, por lo que antes de ser aprobado en comisiones, debe ser revisado por los integrantes de las mismas.

Manifestó que el tricolor estudiará con cuidado el proyecto referido, y con el apoyo de los congresistas que también son dirigentes de organizaciones gremiales.

Galindo Favela recalcó que la convocatoria a la reunión de comisiones unidas, igual que la cancelación del encuentro, se hizo de última hora, sin cumplir reglamentos y sin que el material de trabajo, es decir, el documento por aprobar, se distribuyera oportunamente entre los miembros de las dictaminadoras.

“Hay que revisar, sabemos que hubo un acuerdo por parte del Ejecutivo con los diversos sectores empresariales y de trabajadores, pero tenemos que revisarlo en blanco y negro, tenemos que revisar a profundidad lo que ya está escrito en este dictamen, para poder tener una postura clara. Aquí el objetivo fundamental del grupo parlamentario del PRI es proteger los intereses de los trabajadores mexicanos, en eso vamos a trabajar y todo lo que beneficie a los trabajadores mexicanos, el grupo parlamentario del PRI lo va a apoyar”, expresó.

El outsourcing “es una figura que se tiene que revisar, sobre todo para proteger los derechos de los trabajadores. Por sí solo, el outsourcing no es malo, lo que es malo es que por tener esta figura, no se le den todos los beneficios que los trabajadores tienen derecho, y que algunas empresas que se dedican al outsourcing han evadido impuestos a lo largo de la historia, eso es lo que tenemos que regular. No es desapareciendo figuras como se arreglan las situaciones, sino con fortaleza jurídica y con la aplicación de la ley por parte de las autoridades”, abundó el también presidente de la Comisión de Economía en San Lázaro.