Diputados alistan RFC obligatorio en 2022 para mayores de 18 años

En la Cámara de Diputados, se alista la aprobación en comisiones y en el Pleno, de la Miscelánea Fiscal 2022 enviada por el Ejecutivo Federal, la cual incluye la decisión de obligar a todo mayor de 18 años, a tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Lo anterior, pese a que la oposición sumó voces contra la medida que calificaron como recaudatoria y persecutoria de quiénes en su gran mayoría, no perciben ingresos producto de un trabajo.

Mayores de 18 años no se librarán de tramitar RFC

El proyecto de dictamen distribuido este fin de semana entre los integrantes de la Comisión de Hacienda del recinto tiene ajustes mínimos.

Esto, con el fin de aclarar que los jóvenes sin ingresos ni actividad económica, no tendrán que presentar declaraciones de impuestos, pero sí deben registrarse como “Personas Físicas Sin Actividad Económica”.

Las modificaciones planteadas para el Código Fiscal de la Federación establecen que se busca facilitar la incorporación al campo laboral, y para eso, las personas físicas mayores de edad “deberán inscribirse” en el registro señalado.

No tienen que declarar ingresos, no habrá sanciones

Establece que la inscripción no representará obligación fiscal de ningún tipo para quienes no tengan actividad económica. No tendrán que presentar declaraciones de impuestos ni hacer pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tampoco serán sancionados, a menos que se incorporen a alguna actividad económica e incumplan con las obligaciones del contribuyente, es decir, pagar impuestos y presentar declaraciones de ingresos.

SAT ubicará a contribuyentes, por georreferenciación

Agrega que la autoridad fiscal tendrá la facultad de cancelar o suspender la inscripción al RFC, cuando detecte que en los cinco ejercicios previos, el contribuyente no realizó ninguna actividad, no ha emitido comprobantes fiscales, no tiene obligaciones pendientes por cumplir o bien, haya constancia de su fallecimiento.

La autoridad fiscal podrá aplicar “cualquier herramienta tecnológica” que proporcione georreferenciación, para actualizar la información del domicilio fiscal del contribuyente, para verificar que éste sea real y así, evitar el uso de domicilios fiscales “fantasma”.

Alimento para mascotas

Las modificaciones a la Ley del IVA incluidas en la Miscelánea 2022, refrendan que los productos para alimentación de mascotas, excepto procesados, como las croquetas y “premios”, tendrán tasa cero de IVA

Previo a la discusión del dictamen, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentaron iniciativas de reforma en la materia, pidiendo que la tasa cero de IVA en esos productos, incluya croquetas y todo alimento procesado para animales de compañía; así como deducibilidad en gastos en veterinario y hospitalización.

También mantienen la propuesta de aplicar tasa cero a productos de “gestión menstrual”, es decir, toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, que actualmente pagan el 16 por ciento de IVA. La medida contribuirá a que baje el precio de venta al público.

Miscelánea Fiscal 2022

El abultado documento de 514 páginas incluye reformas y adiciones a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

También integra una Relatoría del Parlamento Abierto de Análisis al Paquete Económico para 2022, así como el contenido de distintas iniciativas en materia fiscal presentadas por diputados federales y senadores, así como senadoras de distintas fracciones.

Política fiscal federal

El proyecto refiere que el Ejecutivo Federal mantuvo su postura de no crear nuevos ni incrementar los impuestos existentes, aunque estos tendrán un ajuste a la alza, conforme al nivel de la inflación.

Incluye el nuevo Régimen fiscal Simplificado de Confianza a través del cual, el contribuyente calculará sus impuestos de manera automática, práctica y sencilla; y con el que se prevé combatir la informalidad.

Esa modalidad aplicará para personas físicas con actividades empresariales, que tengan ingresos de hasta tres millones 500 mil pesos mensuales. Sus disposiciones entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2022.

En el caso de personas morales residentes en el país, con ingresos totales de hasta 35 millones de pesos, también entrarán al Régimen Simplificado de Confianza, con el fin de que la acumulación de ingresos y deducción de gastos, se paguen con apego a la realidad económica del contribuyente.