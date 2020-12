Diputados acuerdan posponer hasta febrero regulación de marihuana

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, se acordó posponer la regulación de la mariguana, para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero de 2021.

Reacios a reconocer la decisión, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, y la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri, manifestaron que este jueves, las Juntas Directivas de las comisiones de Justicia y Salud habrán de tomar una decisión al respecto.

“El día de mañana sesionarán las Juntas directivas de las Comisiones de Justicia y Salud de la @Mx_Diputados para continuar con el análisis de la minuta que regula la cannabis. Queremos una ley clara, precisa y concisa. #SíALaRegulación”, escribió en su cuenta en Twitter, el diputado @NachoMierV.

No obstante, en el recinto parlamentario se confirmó que la Junta de Coordinación Política tomó el acuerdo señalado, y que encargadas de hacer público el hecho, serían las presidentas de las comisiones dictaminadoras, la panista Pilar Ortega y la morenista Miroslava Sánchez.

No obstante, la diputada Sauri Riancho señaló que el organismo a su cargo está listo para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el avance en la dictaminación de la minuta enviada por el Senado.

Los ministros del Alto Tribunal, entenderá que no hay necesidad de apresurar una reforma tan relevante como la señalada, dijo.

“Y estamos abiertos a hacer las modificaciones que se requieran para perfeccionar este sistema normativo. Tendremos que hacerlo y estoy segura que la Corte, que sigue muy de cerca estas deliberaciones, va a ver que el trabajo legislativo está muy avanzado y estará de acuerdo seguramente en que, no por llegar el día 15, vamos a llegar con deficiencias en nuestro trabajo”, apuntó sobre el “plazo fatal” del 15 de diciembre para que la Cámara tome una decisión y no caiga en desacato a una orden judicial.

“Yo estoy a lo que las comisiones, que son las que están haciendo el trabajo, nos señalen. Yo estoy segura de que si ellas dicen necesitamos el tiempo, porque al final de cuentas estamos hablando de seis semanas exclusivamente para dejar, afinar, perfeccionar, pues yo diría qué necesidad de correr. Prefiero que las cosas se hagan y se hagan muy bien, sobre todo en una materia que es tan delicada.

La diputada Sauri Riancho indicó que sin presuponer lo que dirán los integrantes de la Corte, podrán ver que el trabajo en San Lázaro ha sido intenso en torno a un proyecto que sin duda tendrá modificaciones, con el fin de mejorarlo.

Ante la previsión de que el Senado de la República cerrará trabajos ordinarios este viernes 11 de diciembre, “no tiene caso” apresurar la aprobación de una reforma y una nueva ley cuyos términos deben ser precisos.

“Si el Senado suspende el viernes y no estaría en condiciones de revisar los cambios que se le hagan aquí, no tiene caso que vaya a añejarse al Senado, mejor que aquí se quede en el buen y joven barrica de añejamiento que tiene la Cámara de Diputados (…) Si esto, también por los tiempos del Senado no permite devolverla, por los cambios que se vayan a hacer acá y a la vez el Senado vea si los acepta o los rechaza, poco vamos a avanzar metiendo el acelerador en la Cámara de Diputados, si se va a quedar en el Senado”, bromeó.