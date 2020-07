Diputado panista da positivo a Covid-19; acudió a San Lázaro

Escucha la nota:



El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado informó que dio resultado positivo a la prueba de coronavirus que se aplicó este martes 30 de junio en la sede de la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo un periodo extraordinario de sesiones.

El panista sería el séptimo diputado federal en anunciar públicamente su contagio con el virus.

Anteriormente, confirmaron haber adquirido COVID-19, dos integrantes de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), una diputada de Encuentro Social (PES), dos más del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su compañera en la bancada del PAN, Adriana Dávila.

En redes sociales, Preciado indicó que se realizó la prueba de detección en las propias instalaciones parlamentarias, por lo que habría llegado al recinto legislativo y convivido con algunos de sus compañeros de fracción, sin verificar su estado de salud y sin saber que ya se había contagiado.

En la plataforma de Instagram, publicó un video en el que dice haberse aplicado la prueba de detección, hasta que ya se encontraba en el Palacio Legislativo.

Hizo cuentas y detalló que el fin de semana no tuvo contacto con la población en su distrito, a la que había estado apoyando con alimentos, por lo que descartó contagios por esa vía.

Puntualizó que al recibir el diagnóstico positivo a COVID-19, acordó con sus familiares que ellos se realizaran pruebas, para verificar si son positivos o negativos al virus e indicó que permanecerá aislado en su domicilio, sin dejar de trabajar.

“El día de hoy me entregaron el resultado que me hice ayer en la Cámara de Diputados y di positivo en COVID, por lo tanto me voy a tener que encerrar 15 días, pero desde aquí les mando un saludo, seguiremos chambeando”, expresó desde su domicilio particular en Manzanillo, Colima.

“El COVID tarda cuatro días en hacerse presente, por lo cual, desde el viernes, desde el sábado que no tuve contacto con nadie en las colonias, pues nadie se puede haber infectado”, abundó.

Sin embargo, este martes 30 de junio, durante su estancia en San Lázaro, convivió de cerca con algunos otros diputados panistas, como Fernando Macías, con el que se tomó fotografías.

Ambos congresistas tomaron medidas de precaución, al portar cubrebocas, caretas de plástico y utilizar gel antibacterial para limpiarse constantemente las manos.

Por el contagio del diputado Preciado, la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro pidió a todos los diputados asistentes al periodo extraordinario, aplicarse pruebas de detección dentro de tres o cuatro días, para descartar cualquier otro contagio.

Durante la sesión extraordinaria en la Cámara, la mayoría de los diputados y diputadas asistentes, a quienes no se les obligó a realizarse pruebas de COVID-19, ya que fueron opcionales para ellos, cuidaron la sana distancia y siguieron las medidas de prevención.

No obstante, hubo otros legisladores, principalmente del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se rehusaron a utilizar cubrebocas y caretas.

Convivieron muy de cerca entre ellos, lanzaron gritos y consignas contra la presidenta de la Mesa Directiva y utilizaron el micrófono en la Tribuna de San Lázaro sin mayor cuidado ni protección, como el coordinador petista, Reginaldo Sandoval.