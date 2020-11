Diputado del PRI sugiere que legisladores de la mayoría se dan ‘un pasón’

El portavoz de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes, fijó postura personal sobre la reglamentación del uso lúdico de la mariguana, y sugirió que en el recinto, algunos congresistas suben a la Tribuna bajo los influjos de esa sustancia.

En redes sociales, sin mencionar nombres, el diputado Yunes Landa señaló que “varios” de sus compañeros en el recinto pertenecientes a las bancadas del bloque mayoritario “parece que se acaban de dar un pasón” al intervenir en los debates parlamentarios.

Información relacionada: Senado aprueba en lo general uso lúdico de la marihuana

“Estoy a favor del uso medicinal de la marihuana. No estoy de acuerdo con su uso lúdico. Si así, cuando suben a tribuna varios de mis compañeros diputados de la 4T en San Lázaro -adivinen quién en particular- parece que se acaban de dar “un pasón”, ya me imagino cuando se legalice”, escribió textualmente en su cuenta en Twitter, @HectorYunes.

La tarde de este jueves 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó la reglamentación referida, que autoriza portar hasta 28 gramos para consumo personal de mariguana, sin que ello constituya un delito.

El proyecto será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.