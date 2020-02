Diputadas federales rechazan eliminación del tipo penal de feminicidio

Escucha la nota:



La propuesta del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, de desaparecer el tipo penal del feminicidio, por lo complicado para configurarlo en casos de asesinatos contra mujeres, generó rechazo entre diputadas federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La coordinadora perredista, Verónica Juárez, señaló que esa postura muestra la falta de visión de género en la administración pública federal y en especial en el sistema de justicia, comenzando por instituciones como la Fiscalía General.

“Ha sido una irresponsabilidad por parte del fiscal presentar esta propuesta, evidencia que tenemos un fiscal que no tiene perspectiva de género, que no conoce bien los convenios internacionales, como es la Convención Belém Do Pará donde menciona que se deben hacer acciones positivas para evidenciar la violencia y el feminicidio es una de ellas”, planteó Juárez Piña.

La diputada panista Verónica Sobrado, puntualizó que su bancada se opone por completo a la desaparición del tipo penal, y exige dictaminar en comisiones la propuesta de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio.

“No estamos de acuerdo en desaparecer el tipo penal, ni tampoco que se considere toda muerte de mujer un feminicidio. Hemos presentado ya la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar el Feminicidio. Hoy hacemos un llamado a que se dictamine, si de verdad les importan las mujeres en este país, si a Morena le importa que se termine la violencia contra las mujeres, que empiece aprobando esta ley”, demandó la congresista de Acción Nacional.

La morenista Lorena Villavicencio también demandó que se capacite debidamente a los actores del poder judicial, que no han asumido el compromiso de investigar a fondo y debidamente los casos de feminicidio con perspectiva de género y respeto a derechos humanos.

“Queremos que asuma el compromiso, plenamente frente a todas las mujeres de este país, de que se va a hacer una gran investigación en todos aquellos delitos que impliquen la violencia contras mujeres, que va a garantizar que estos agentes que participan en el proceso penal tengan la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos”, agregó.

En tanto, el coordinador del Partido Verde (PVEM), Arturo Escobar, indicó que más allá de cómo se denomine técnicamente el tipo penal, es preciso terminar con las conductas que derivan en agresiones de género, que incluyen lesiones y hasta asesinato.