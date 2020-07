Diputadas denuncian ataques por iniciativa sobre concursos de belleza

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, integrantes de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), promoventes de la iniciativa de reforma que propone catalogar como “violencia simbólica” los concursos de belleza, denunciaron ser víctimas de ataques en su contra, principalmente en redes sociales.

Las diputadas Frida Esparza y Guadalupe Almaguer, señalaron que la propuesta presentada en la Comisión de Igualdad de Género y que tuvo opinión favorable para aprobarse cuando se reanuden actividades presenciales en el recinto, les ha acarreado insultos, descalificaciones y rechazo.

“Ha habido una serie de ataques hacia la persona de la diputada Guadalupe, a su servidora también, yo diría y lo digo con mucha sinceridad, que mucho de esto es por desconocimiento, porque no se sabe de qué se trata la iniciativa. Y se empieza diciendo que se está atentando contra la libertad de las mujeres a decidir, y por supuesto ya como lo explicamos, la iniciativa no va en ese sentido”, explicó la diputada Esparza Márquez.

“Sin embargo, pues no nos bajan de frustradas, que quisimos participar en Miss Petite, en Miss México y no quedamos, pero no tiene nada qué ver con eso. Porque justamente esto retrata la discriminación de la que son parte las mujeres, porque decir que estamos frustradas porque no quedamos en un concurso es reconocer que se cataloga a las mujeres para entrar o para no entrar a ciertos certámenes”, apuntó la congresista.

Afirmaron que la intención de la iniciativa no es prohibir los concursos referidos ni impedir que las mujeres participen.

El punto central es que dichas competencias a las cuales calificaron como “sexistas y machistas”, no reciban apoyo ni recursos públicos otorgados por instancias en los tres órdenes de gobierno.

Se busca impedir que se les brinde apoyo económico, en especie, promoción, difusión y acompañamiento gubernamental.

Al aseverar que detrás del rechazo a la iniciativa y los ataques en su contra hay intereses económicos, plantearon un ejemplo de cómo los gobiernos estatales destinan dinero público a ese tipo de actividades.

Refirieron el caso del gobierno de Jalisco, que otorgó cuatro millones de pesos para la operación de la Alerta de Género, y ocho millones de pesos a un concurso de belleza.

Señalaron que usuarios en redes sociales las han criticado, descalificado y les han pedido dejar de oponerse a los concursos de belleza, así como ocuparse en asuntos de mayor importancia para el país.

Entre las figuras públicas que se oponen a la iniciativa, la ex Miss Universo 1991 y actual directora de la organización Mexicana Universal, Guadalupe Jones, también identificada como Lupita Jones, expresó en la plataforma digital Instagram, que el proyecto carece de sustento y es erróneo.

El planteamiento de las legisladoras federales está mal enfocado, al calificar como “violencia simbólica” los certámenes de belleza, cuando capacitan, entrenan, forman y fortalecen a las mujeres en lo interior y el exterior, les “enseñan” a cultivar la autoestima, la confianza en sí mismas, aunado a que implican oportunidades profesionales de desarrollo. “¿En dónde está la violencia?”, cuestionó la exconcursante.

Las diputadas Esparza Márquez y Almaguer Pardo recalaron que la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé sumar a los tipos de violencia contra las mujeres, la “violencia simbólica”, como la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos, y que transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Los cambios añaden que será una forma de “violencia simbólica”, “la realización de concursos, certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúe de forma integral o parcial, y en base a estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes”.

“Se encuentran comprendidos en la definición del artículo precedente, los concursos de belleza y de elección de reinas, princesas y/u otras expresiones similares”, agrega el texto.

“Quedará prohibido la asignación de publicidad oficial, subsidios o cualquier tipo de apoyo económico y/o auspicio institucional a la realización de los eventos referidos en la presente ley”, añade.