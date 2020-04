Diputada pide a Salud informar distribución de insumos médicos

“Hoy en día los médicos y enfermeras de México no cuentan con todos los elementos para tratar a los pacientes infectados”, indicó la diputada Soraya Pérez Munguía.

Escucha la nota:



La diputada Soraya Pérez Munguía señaló que es prioritario que la Secretaría de Salud informe el método y la lista de hospitales que serán dotados con los dispositivos médicos y artículos adquiridos para enfrentar la pandemia por Covid-19.

A través de un comunicado la legisladora emanada del PRI, señaló que se encuentra especialmente interesada en conocer la atención que se está otorgando desde la Federación al estado de Tabasco, ya que este estado ocupa el cuarto lugar en la tasa de incidencia de casos confirmados por Covid-19.

Información relacionada: Debe gobierno presentar plan económico ante Fase 3 por Covid-19, pide diputado

Pérez Munguía recordó que, de acuerdo a la experiencia internacional, cuando un país entra a la etapa pico de contagio, el sistema de salud es sometido ante la presión de la demanda, llegando al punto en que los medicamentos y el equipo médico que son indispensables para atender a los pacientes, se vuelven escasos; particularmente los ventiladores pulmonares o respiradores mecánicos que sirven para auxiliar a los pacientes que presentan las complicaciones más graves a causa del Covid-19.



En este punto, criticó el hecho de que, mientras desde diciembre de 2019, en otros países se prepararon con insumos médicos, infraestructura hospitalaria y medicamentos para prevenir y tratar esta enfermedad, México no lo hizo a tiempo; desdeñó a la ciencia, se tomó tarde la decisión del aislamiento y el cese de actividades.

“Derivado de estos errores, hoy en día los médicos y enfermeras de México no cuentan con todos los elementos para tratar a los pacientes infectados, no hay suficientes pruebas para identificar contagios y prevenir la pandemia y no hay los medicamentos suficientes ni los ventiladores necesarios”.