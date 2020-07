Diputada graba TikTok en San Lázaro, simulando disparos con un arma

Escucha la nota:



La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, aprovechó su asistencia al periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, este martes 30 de junio, para grabar un TikTok que difundió en sus cuentas en redes sociales.

En el video, la congresista aparece frente a la Tribuna de San Lázaro, dentro del Salón de Sesiones donde, al ritmo de una especie de reggaetón, hace distintos ademanes.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Al acercarse a la cámara, utiliza su mano derecha como si fuera un arma de fuego, con la cual simula lanzar disparos.

A sabiendas de que sería criticada, la diputada Salvatori Bojalil etiquetó la grabación de apenas 15 segundos con leyendas explicando que sólo hizo mímica e hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

“Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes”, escribió en su cuenta en Twitter, @Naysalvatori.

La congresista anticipó que recibiría críticas y descalificaciones por haber utilizado el Pleno del recinto parlamentario para divertirse grabando el video.

Posteriormente, se justificó señalando que sólo siguió un reto viral en internet lanzado por el TikToker Kunno, identificado como “La Caminata de Kunno”, donde el joven camina frente a la Cámara al ritmo de la canción 4K, interpretada por el dominicano Emmanuel Herrera “El Alfa”, la cual alude a temas sexuales y de violencia.

También aclaró que el ademán de la pistola no fue ideado por ella, sino que se hizo viral en las coreografías de usuarios de TikTok, que bailan la canción señalada.

“Este es el famoso challenge en el que quise participar, por el cual ahora hasta de hacer apología a la violencia me acusan Querida @Viriloz te lo dejo para que chequen el contexto, yo detesto la violencia. Te pido, te ruego lo bajen, somos mujeres, en mi caso sola y me amenazan”, intentó defenderse.

De inicio, la diputada Salvatori no previó los comentarios negativos que recibió en redes sociales, por simular el uso de un arma de fuego, y a los cuales respondió difundiendo imágenes de otras situaciones registradas en el Pleno de la Cámara, como pleitos entre legisladores y tomas de Tribuna.

“En un mundo donde caminar y editar el video con música es considerado irrespetuoso. Y esto?”, apuntó, junto a la fotografía de un pleito registrado en la Tribuna y la Mesa Directiva del recinto, donde integrantes de una Legislatura anterior, se lían a golpes y jalones.

También acusó que la edición del video hecha por algunos usuarios de redes sociales, como el medio digital de Puebla, Periódico Central, donde se muestra el fragmento donde ella hace el ademán de lanzar disparos entre las curules en San Lázaro, provocó “amenazas de muerte” en su contra.

Molesta con el hecho, exigió al medio referido retirar el material y pedirle disculpas.

“Disculpa @Viriloz tu también eres madre, gracias a la mala y dolosa edición que tu gente realizó de mi video estoy recibiendo llamadas amenazandome de muerte a mi hijo y a mi, te pido tengan tantita ética periodística y bajen ese video. Si algo me sucede serán responsables”, indicó textualmente, en alusión a la directora del medio @CentralPuebla, Viridiana Lozano.

La aludida aclaró que el medio al cual representa no editó el video. Se desmarco de los señalamientos de la congresista a la que pidió tener más cuidado con hacer apología de la violencia.

“Diputada, nosotros no editamos el video, fue así como estuvo circulando en redes sociales. Más bien debiste pensar dos veces antes de hacer apología de la violencia en el recinto legislativo. Condenables las amenazas y para eso puedes ir ante la @FiscaliaPuebla”, indicó en su cuenta en Twitter, @Viriloz.

Las interlocutoras terminaron haciendo alusión al usuario identificado como @vampipe, quien también difundió el fragmento del video de la congresista lanzando balazos virtuales en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, para hacer notar la apología de la violencia en que incurrió la parlamentaria.

Carlos Martínez Vallarta, quien también se hace llamar Carlos Ballarta y en Twitter usa la cuenta @vampipe, informó su decisión de borrar el mensaje, acusó a la congresista de amenazarlo de manera prepotente, con usar la fuerza pública en su contra y bloquearlo en Twitter.

“Tuve que borrar el tuit en donde una diputada hacía apología del delito actuando como si disparara hacia los lugares de sus compañeros legisladores. Día triste para la libertad de expresión. Con la ley que aprobó, bastaba que, por “copyright”, avisara a Twitter que lo borraran”, manifestó.