Diputada federal del PRI, Carolina Viggiano lanza libro autobiográfico

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, presentó un libro autobiográfico titulado “Hidalgo es mi tierra”.

Entre las razones que la animaron a escribir su historia personal, contó el reciente fallecimiento de su madre, a causa de contagio por COVID-19; el deseo de que sus hijos pudieran conocerla más y el agradecimiento a los maestros que la formaron.

También, explicó, debía presentar el libro antes del próximo 15 de diciembre, fecha en que finaliza el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, de lo contrario, podrían señalarla por realizar “actos anticipados de campaña” o habría tenido que esperar hasta pasadas las elecciones del 2022.

“La verdad no hubiera querido que fuera en esta época electoral (…) si no lo hacía ahorita, después del 15 no lo puedo hacer, porque se puede considerar un acto anticipado de campaña y lo tendría qué hacer hasta después de junio y no sé qué cosas más puedan pasar”, aclaró.