Dichos de Bartlett afectan la reforma eléctrica: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal admitió que declaraciones de personajes externos a la discusión de la reforma eléctrica dificulta la conversación con otras fuerzas políticas.

La semana pasada el titular de la CFE dijo que no se van a indemnizar a las empresas a las que se les cancelen los contratos con la reforma eléctrica.

Información relacionada: Con reforma eléctrica, el PRI se juega su futuro: Kenia López

Luego de que pidió “recato y prudencia” tras las declaraciones del titular de la CFE, Manuel Bartlett que lanzó advertencias a las grandes empresas, el senador afirmó que en el debate se escucharán todas las voces, pero advirtió que el funcionario federal no puede adelantar lo que no se ha decidido en el Congreso.

“A todos vamos a escuchar, incluyendo a Manuel Bartlett pero no pueden adelantar lo que la ley vaya decidir, lo que legislador vaya a probar. Nos dificulta adentro, yo estoy hablando con todos los grupos parlamentarios, con el PAN, con el PRI, con el PRD y cuando leen ese tipo de declaraciones se levantan y me dicen: cómo quieres que platiquemos y ustedes ya lo definieron, ya lo decidieron, entonces yo le respondo que no es así que lo estamos discutiendo”, expuso.

Agregó que se “dificulta mucho los acuerdos pero vamos a escuchar a todos, a CFE, a sus asesores a sus técnicos a sus científicos a sus titulares igual que a la iniciativa privada a los inversionistas a los empresarios, es una ley que debe ser escuchada por los legisladores”.

En ese contexto, también se pronunció por que el PRI pueda llegar a acuerdos internos para aprobar la reforma eléctrica.

“El PRI ahora, con la propia declaración y pronunciamiento de cuatro expresidentes va a mover la situación. Yo espero que el PRI, diputados, pueda sostener los acuerdos y sostener los compromisos que se habían estado señalando, de caminar en el análisis y buscar a la aprobación”, dijo.

Lo anterior al referirse al posicionamiento en contra de la reforma eléctrica, de parte de los ex dirigentes del tricolor, y confío en que el actual líder nacional del PRI, Alejandro Moreno mantenga la coordinación de sus bancadas en el Legislativo.

“Él es el dirigente y obviamente el haber expresado estas cuatro opiniones sin su presencia o sin haber conversado antes, si lo pone en un plano difícil para él”, indicó.