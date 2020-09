Dice Delgado que podría ser el candidato de AMLO; “si él vota por mí, sí”

El congresista, Mario Delgado, afirmó que el Jefe del Ejecutivo no se ha metido en la decisión interna del partido, como sucedía con otros gobernantes en administraciones anteriores.

El coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y aspirante a la presidencia de ese ente político, Mario Delgado, afirmó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador vota por él en la encuesta para renovar la dirigencia, él sería el candidato del Primer Mandatario.

En gira de promoción por Mexicali, en Baja California, el congresista afirmó que el Jefe del Ejecutivo no se ha metido en la decisión interna del partido, como sucedía con otros gobernantes en administraciones anteriores.

“¿Eres el candidato de López Obrador?”, se le preguntó directamente.

“Si me toca la encuesta y él vota por mí, sí pero, mientras él no se mete en política, él también está marcando una diferencia con lo que fue en el pasado, no es el jefe del partido, ha asumido su responsabilidad como Presidente de la República”, expresó el legislador.

Se le consultó sobre los dichos del también contendiente a la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, sobre presuntos sobornos a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para sesgar sus fallos sobre el proceso de selección morenista.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro expresó que, “algunos creen o dicen que el Tribunal se entrometió”, pero no ha sido así.

Enfatizó que el Tribunal ha emitido distintas resoluciones, a petición de contendientes qué presentaron recursos para defender sus derechos político-electorales, de modo que no ha procedido “de oficio”.

Rechazó que el partido se encuentre inmerso en una crisis. Es una transición que debe superarse en unidad y privilegiando los principios, así como las directrices de “no mentir, no robar”, afirmó.

Agregó que si gana el puesto de dirigente, entre los primeros cambios a promover estará la reforma a los estatutos del partido para establecer reglas claras y tener menos conflictos internos. El partido tiene que dejar “los jaloneos”, abundó.

Agregó que “el movimiento está vivo” y por ello, se entiende que existan diferencias internas en algunas dirigencias locales, las cuales, apuntó, tienen libertad de tomar decisiones.

Al responder preguntas en una rueda de prensa, el diputado Delgado Carrillo también justificó que en algunos estados, los diputados morenistas, como ocurrió en el estado de Baja California, no apoyen temas que forman parte de la agenda del Movimiento a nivel nacional, como el matrimonio igualitario.