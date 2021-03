Deuda de estados y municipios aumentó 5 % en 2020, llegó a 637 mil 274 mdp

Escucha la nota:



El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República dio a conocer que al cuarto trimestre del 2020, la deuda de los estados y municipios se incrementó en 5.5 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2019, lo anterior, al llegar a un total de 637 mil 274 millones de pesos.

La Dirección de Finanzas del organismo adscrito al Senado, emitió un reporte en el que se identificó el aumento de la también llamada deuda subnacional, durante el año pasado.

La deuda como proporción del Producto Interno Bruto Estatal se ubicó en 2.8 por ciento, 0.05 por ciento más que en el mismo trimestre del año antepasado.

Señaló que los municipios con mayor endeudamiento fueron Tijuana, con 2 mil 597 millones de pesos; Monterrey, con mil 961 millones de pesos; Hermosillo, con mil 764 millones de pesos; Guadalajara, con mil 695 millones de pesos; León, con mil 56 millones de pesos; y Zapopan, con mil millones de pesos.

Los municipios cuya deuda rondó entre los mil millones de pesos y 950 millones de pesos, fueron Mexicalli, Benito Juárez o Cancún y San Nicolás de los Garza.

Indicó que al cuarto trimestre del 2020, los estados con un mayor nivel de endeudamiento per cápita con respecto al total, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda (SHCP), fueron Nuevo León, con 15 mil 641 pesos por persona; Quintana Roo con 13 mil 118 pesos por persona; Chihuahua con 13 mil 67 pesos; Coahuila, con 12 mil 295 pesos; y la Ciudad de México, con 10 mil 43 pesos per capital.

En tanto, los estados con menos deuda per cápita, al tercer trimestre de 2020, fueron Guanajuato, con mil 281 pesos; Guerrero, con mil 279 pesos per cápita; Puebla, con 997 pesos por persona; Querétaro con 126 pesos por persona; y Tlaxcala, con 12 pesos per cápita.

Apuntó que las principales fuentes de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales, son la banca múltiple, en más del 54 por ciento; la banca de desarrollo en más del 34 por ciento; las emisiones bursátiles en 9.4 por ciento; y otras fuentes de financiamiento, con 1.5 por ciento.

Expuso que los estados con una mayor relación de su deuda respecto a sus participaciones federales, fueron Nuevo León, con 194 por ciento; Chihuahua con 179 por ciento; Quintana Roo con 174 por ciento; Coahuila con 170 por ciento; y Sonora con 112 por ciento.

Las entidades federativas con menor relación de su deuda respecto a las participaciones federales que reciben, fueron Guerrero, con 21 por ciento; Guanajuato con 18 por ciento; Puebla con 15 pro ciento; Querétaro con 1.6 por ciento; y Tlaxcala, con apenas el 0.2 por ciento.

El análisis apuntó que los estados con mayor deuda respecto a su PIB, fueron Chihuahua, con 6.5 por ciento; Quintana Roo, con 6.3 por ciento y Chiapas, con 6.2 por ciento; mientras que los estados con menor deuda con respecto a su PIB, fueron Guerrero y Guanajuato, con 0.8 por ciento, respectivamente; y Campeche con 0.5 por ciento.