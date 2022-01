Determina INE que Morena no podrá devolver sus prerrogativas que ya recibió para comprar vacunas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que no es viable jurídicamente que los partidos políticos devuelvan los recursos de sus prerrogativas que ya fueron entregados.

Los consejeros aprobaron un acuerdo, el cual establece que una vez que los partidos reciben sus prerrogativas, éstas pasan a formar parte de su patrimonio y los recursos quedan sujetos a los procesos de fiscalización que establece la Constitución y las normas electorales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral había pedido al INE pronunciarse sobre una petición realizada por Morena que pretendía devolver alrededor de 200 millones de pesos que le fueron entregados para que se compren vacunas contra la COVID 19.

Durante su intervención, el consejero presidente Lorenzo Córdova destacó que, en 2020, Morena renunció a 827 millones de pesos y a 252 en 2021, por lo que conoce la ruta legal para la devolución.

Afirmó que los partidos deben presentar oportunamente sus peticiones para devolver o rechazar parte de los recursos que se les entregan por ley.

“Si algún partido quiere devolver alguna parte del dinero que le corresponde en enero, le recomiendo que manden el oficio correspondiente que es la ruta correcta para solicitar que no se reciba, hoy o a más tardar mañana, porque si no, después, ya no se va a poder devolver”, advirtió