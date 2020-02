Detención de Emilio “L”, parte de los nuevos tiempos de México: diputados

Escucha la nota:



Sobre la detención en España del director general de Pemex, Emilio “L”, los diputados Mario Delgado y Dolores Padierna, coincidieron en que esto es parte de los nuevos tiempos que vive México.

Entrevistado al concluir su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los legisladores morenistas, Mario Delgado, aseguró que durante el encuentro, el mandatario no trató el tema.

Así fue detenido por autoridades españolas, el exdirector de @Pemex, @EmilioLozoyaAus, quien es señalado por presuntamente haber recibido 10.5 mdd en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. pic.twitter.com/Gjjhajeuti — MVS Noticias (@MVSNoticias) February 12, 2020

Sin embargo reiteró que esta acción muestra que existe un cambio en la política del país y un combate serio a la corrupción.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se proceda penalmente en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, apuntó que este gobierno no actúa por consigna ni revanchismo y subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y no actúa por consigna del Ejecutivo.

Por su parte, la diputada Dolores Padierna, calificó como “muy importante” la noticia de la detención y dijo que es de fundamental importancia que Lozoya haya sido detenido porque “su fuga nos preocupaba mucho”.