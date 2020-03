Detectan en San Lázaro proveedor con Covid-19

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados se detectó el caso de un proveedor que dio positivo a contagio por coronavirus Covid-19, informó la secretaria general del recinto, Graciela Báez.

En redes sociales, la funcionaria subrayó que todo el personal de Cámara que tuvo contacto con dicha persona o estuvo cerca de la misma, fue enviado a casa y se dará seguimiento a su estado de salud.

La secretaria Báez Ricárdez enfatizó que por el momento, se descarta que algún legislador o trabajador del Palacio Legislativo haya dado positivo en pruebas de detección.

Recalcó que la Cámara informará oportunamente sobre las áreas del complejo legislativo donde la persona contagiada estuvo, y sobre el personal que fue enviado a sus hogares para mantener aislamiento.

“Hoy nos reportaron un proveedor que dio positivo a Covid-19. Seguimos e protocolo: Todo personal, que estuvo en contacto directo con él, lo enviamos a su casa y daremos seguimiento. Al momento, no tenemos reporte de personal ni legisladores @Mx_Diputados que hayan dado positivo”, escribió textualmente en su cuenta en Twitter, @GracielaBaez.

Ante el cuestionamiento de un par de usuarios de esa red social, la secretaria general de San Lázaro indicó que se informará puntualmente sobre los detalles de la persona referida y los espacios que visitó.

Puntualizó que los trabajadores de Cámara que fueron enviados a su casa no fueron remitidos a hospitales, porque no presentan síntomas de la enfermedad, aunado a que los protocolos de actuación establecidos por la autoridad en salud, señalan que quienes estén en contacto con casos positivos a Covid-19 y no presentan síntomas, primero deben ir a aislamiento.