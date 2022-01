Destina gobierno de México más de 74 mil millones en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde aseguró que a la fecha se han invertido más de 74 mil millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recursos que antes no se destinaban a este sector de la población y que se iban directamente “a los gastos de la alta burocracia”.

Al realizar una visita a la alcaldía Iztapalapa para supervisar la operación de la oficina móvil que atiende a jóvenes y empresarios de la región, la funcionaria federal resaltó que dicho programa no dejará atrás a ningún joven con ganas de mejorar su futuro, “porque un país que da la espalda a los jóvenes está condenado al fracaso”.

Acompañada de la alcaldesa, Clara Brugada y de Estefany Correa delegada de Programas para el Bienestar en la ciudad de México, destacó que a la fecha al menos 17 mil 700 jóvenes de la alcaldía han participado en el programa, y que la intención es que ninguno que tenga ganas de participar quede fuera.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada dijo que en la demarcación hay 445 mil personas de entre 15 y 29 años.

Explico que 28 mil jóvenes no tienen la primaria y el 27% de los alumnos que se inscriben a la secundaria no concluyen este nivel, por lo que hay unas 82 mil personas menores de 29 años que no lograron concluir sus estudios, lo que dificulta obtener una plaza laboral bien remunerada por la falta de capacitación y experiencia.