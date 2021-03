Destaca IMSS apoyo de personal, estados y hospitales privados contra el Covid-19

Escucha la nota:



Zoé Robledo, director general del IMSS, aseguró que con la vocación del personal de salud, la coordinación con los gobiernos estatales y el apoyo de la Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C., el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C., se logró articular una respuesta de Estado frente a la pandemia de COVID-19 y atender otros padecimientos como embarazos, partos o cirugías no urgentes.

En el marco del Primer Informe de Actividades de la Representante del Seguro Social en Tamaulipas, Velia Patricia Silva, señaló que los hospitales privados “fueron grandes aliados” para lograr la reconversión hospitalaria más grande en la historia de la institución.

Destacó que el trabajo coordinado entre los estados para atender la pandemia logró mantener un “espacio de neutralidad política” que permitió abrir puertas a la no derechohabiencia, donde el “IMSS tenía que estar a la altura de su historia, no era una opción cerrar las puertas a quienes no tienen seguridad social”.

Informó que se implementará un mecanismo para reducir contagios por COVID-19 durante la temporada vacacional de Semana Santa y anuncio que se dará a conocer en conjunto con el Comité de Nueva Normalidad, para que hoteles, restaurantes, centros de consumo y otros cuenten con espacios de seguridad sanitaria.

Robledo indicó que se continuará con la atención a la pandemia a través de los Módulos de Atención Respiratoria, la participación dentro del plan de vacunación en el orden establecido para la inmunización, reanudar los servicios ordinarios disminuidos por la pandemia mediante Hospitales de Tiempo Completo, cirugía programa en turno nocturno, teleconsulta, receta resurtible, entrega de medicamentos a domicilio, entre otros.

Al presentar su Primer Informe de Actividades, Velia Patricia Silva Delfín, resaltó que por primera vez en la historia del IMSS Tamaulipas se realizó una contratación masiva de dos mil 345 trabajadores para el primer y segundo nivel, en tan sólo 11 meses.

Indicó que en trabajo conjunto con el Sindicato y con el apoyo de la dirección general del IMSS se fortaleció el recurso humano del Seguro Social en la entidad, y destacó el reclutamiento de 192 médicas y médicos para el régimen ordinario y del programa IMSS-BIENESTAR.

A su vez el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, señaló que en atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 la Universidad ha sumado a los esfuerzos realizados por el Seguro Social, además de que gracias al Seguro Social se han resuelto muchos problemas de salud y de los derechos de los trabajadores universitarios.