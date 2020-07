Descarta titular de SEP estar enfermo de Covid-19

Escucha la nota:



El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma descartó estar enfermo de COVID-19.

A través de sus redes sociales el funcionario agradeció a quienes han preguntado por su estado de salud, al tiempo que reconoció que se reunió tres veces con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, previo a que fuera diagnosticado con esta enfermedad.

Gracias a quienes amablemente preguntan por mi salud. No estoy contagiado, sigo los protocolos de la Secretaría @SSalud_mx. Estuve 3 veces con el Secretario @ArturoHerrera_G previo a su diagnóstico positivo para #Covid_19. — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 2, 2020

En otro mensaje el responsable de la política educativa nacional aclaró que sigue en activo con sus labores al frente de la SEP, aunque con los protocolos de prevención.

Señaló que en dos días más terminará el periodo de observación recomendado por personal médico.

“Estoy trabajando diario con poca gente para garantizar sana distancia y aplicar las medidas de prevención.

Por ello, no me he presentado a eventos de más personas.

En un par de días concluye el período de observación y ¡afortunadamente estoy bien y de buenas!

Abrazo con afecto”, indicó.

Este jueves Moctezuma Barragán participó de forma virtual en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Académico del Tecnológico Nacional de México (TecNM).