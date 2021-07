Descarta Ricardo Monreal, ‘jalón de orejas’ para diputado Rubén Cayetano

Escucha la nota:



El senador Ricardo Monreal expresó su respeto hacia el diputado de Morena, Rubén Cayetano, y negó jalón de orejas, luego de que se vio obligado a cumplir un arresto en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como “El Torito”, al dar positivo en una prueba de alcoholemia, la noche del jueves.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que no sabía del arresto de su compañero de partido, y aclaró que no asumiría una actitud crítica.

“Hay que cuidarse; ahora todos estamos en un cristal todos los que somos servidores públicos, y le expreso mis respetos; ojalá y salga todo bien”, dijo el legislador morenista.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que haya un ‘jalón de orejas’ para el diputado, Monreal Ávila dijo:

“No, aquí somos pares, yo no me atrevo ni siquiera hacer un comentario en contra de un compañero, es ser humano y tiene debilidades, y tiene también defectos, así como virtudes, entonces, no voy a comentar nada”.

Rubén Cayetano, estuvo en la polémica en los últimos días, tras acusar a su compañero senador Ricardo Monreal, de frenar los desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Benjamín Huerta.

Además de que en la sesión de la Comisión Permanente se enfrentó verbalmente con su compañero, el senador Alejandro Armenta.

Rubén Cayetano pasa la noche en ‘El Torito’

El diputado originario de Guerrero, Rubén Cayetano, pasó la noche de este jueves por un punto de revisión del alcoholímetro, y salió positivo.

Por tal hecho, el legislador federal ingresó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de ‘El Torito’ .

De acuerdo con versiones, Cayetano salió de una comida y encontró un punto de revisión donde le aplicaron la prueba y por eso fue remitido.

