Descarta AMLO modificación a su iniciativa de reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenció que no habrá modificaciones a la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se envió al Congreso de la Unión.

Indicó que de no haber llegado a la presidencia, si "ya las empresas privadas le venden a la CFE el 50 por ciento de la energía eléctrica, el proyecto que tenían... es que ellos iban a manejar el 80% del mercado de la industria eléctrica... Necesitamos acabar con el influyentismo y la corrupción de estas empresas", subrayó.

"Si nosotros no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad no vamos a poder mejorar la industria de México, no vamos a ser competitivos, ya que el precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país y los que ya están operando. Necesitamos a la industria", reclamó el primer mandatario.

Insistió en que la posible reforma no afectaría el T-MEC, pues se estableció que nuestro país "no compromete su sector energético y que mantenemos nuestra soberanía".

Asimismo, López Obrador enfatizó que la administración de su homólogo estadounidense Joe Biden no ha tenido "ninguna manifestación" al respecto.

Cuestionado sobre la posible interposición de amparos de empresas afectadas, el presidente López Obrador respondió: "entiendo que los que sacaban provecho no quieran que se fortalezca la CFE porque lo que quieren es quedarse con todo el mercado de la industria eléctrica y seguir medrando, cobrando cada vez más por la luz".

Indicó que lo pueden hacer, están en su derecho y "nosotros vamos a hacer lo propio pero tenemos que defender a la industria eléctrica nacional, como vamos a defender el petróleo".

Remarcó que serán los legisladores quienes decidan la aprobación o el rechazo de su iniciativa, sin embargo, aseguró que la bancada de Morena surgió en defensa de un proyecto de transformación.