Pide AMLO denunciar a funcionarios que hagan promoción anticipada

López Obrador reiteró que en su régimen, no se usará al gobierno, ni al presupuesto público, para favorecer a candidatos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió denunciar a funcionarios de la administración pública que hagan promoción anticipada con fines electorales.

Cuestionado sobre la posible autopromoción por parte de delegados federales en los estados, el mandatario reiteró que a los funcionarios de su administración que tengan interés de participar en los comicios del 2021, “se les está pidiendo que renuncien” al cargo a más tardar el próximo sábado 31 de octubre.

“Es un asunto que cae en la esfera del derecho penal… No pueden hacerlo, si hay pruebas se tiene que denunciar y aclarar que ahora el fraude electoral es delito grave, el que comete un fraude electoral va a la cárcel, no tienen derecho a fianza… si servidores públicos… si caen en un delito o se demuestra que lo están cometiendo, van a ser juzgados… para eso existe la fiscalía electoral”, dijo.

Hay que presentar denuncias, explicó, y todos ayudar, para que no se compre el voto, para que no se entreguen despensas a cambio de votos como lo hacían antes, que no se apoderan de las casillas”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo.

López Obrador subrayó que en su régimen “no vamos a utilizar el gobierno, el presupuesto público, para favorecer a candidatos y partidos; queremos que haya democracia, entonces, quienes están en el gobierno y quieren participar van a presentar sus denuncias en esta semana… hasta el sábado tienen”, remarcó el primer mandatario.

“La falta de democracia ha conducido al país a la crisis económica y a la decadencia; que nadie se sienta absoluto, que todos se esmeren en hacer bien las cosas”, destacó el presidente López Obrador.

Advirtió en ese sentido que cuando no hay democracia “el que llega a un cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana. Cuando hay democracia hay escrutinio público, hay vigilancia, hay elecciones y si la gente del gobierno se porta mal, la gente ya no vota por ese partido”.

Al acusar que en gobiernos pasados imperó “el fraude y la compra de voto”, López Obrador resaltó que “no queremos que eso siga, sino que las elecciones sean limpias y libres. Que todos ayudemos para que no haya fraude electoral”.

De nueva cuenta, López Obrador señaló que en el 2006, “se robaron” la Presidencia y “sin legitimidad”, el ex primer mandatario Felipe Calderón, “la buscó, al estilo (Carlos) Salinas. Hay que recordar que cuanto éste llega a la presidencia también hubo fraude electoral”.

Al llegar toma medidas espectaculares, aseguró, para legitimarse, metió a la cárcel al líder petrolero, Joaquín Hernández , y mete a la cárcel a un empresario.

Pura faramalla porque el gobierno de Salinas fue el que más saqueo a México, políticamente engañan con esas medidas, dijo López Obrador.

“Siguiendo estos pasos, Calderón hace lo mismo para ganar legitimidad, declara la guerra al narcotráfico, fue como pegarle al avispero y nos mete en un atolladero. Imagínense lo que causa un fraude electoral. Cuando no hay fraude, no hace falta tomar medidas espectaculares o que la autoridad se quiera legitimar en el gobierno”, finalizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.