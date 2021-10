Denuncian organizaciones civiles casos de detenciones arbitrarias en Chiapas

Integrantes de Comité Cerezo y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciaron que el gobierno de Chiapas realiza una campaña de persecución contra opositores mediante la fabricación de delitos, detenciones arbitrarias y tortura.

Durante una protesta frente a Palacio Nacional expusieron el caso de Armando Hernández, un activista que fue detenido en Chiapa de Corzo en 2019, torturado y encarcelado bajo la acusación de robo en un penal del estado.

*Información relacionada: Llega caravana de migrantes a Huixtla, Chiapas, tras caminar 18 kilómetros

Finalmente fue liberado dos años después, tras una larga lucha de las organizaciones civiles y de denuncias ante organismos defensores de derechos humanos.

Armando Hernández, dijo que los funcionarios públicos que lo detuvieron y lo encarcelaron de manera injusta deben ser castigados.

Piden castigar a los responsables

“Yo pido que se castigue a los responsables, los que me torturaron, que sean castigados porque así lo hacen con los demás presos, pero los demás no levantan la voz, no levantan la cara, porque es un delito, a veces hasta los matan”, afirmó

Denunciaron que aún están presos de manera injusta cinco activistas más: Javier González, Venturino Torres y Asunción Gómez en Chiapas, además de Leobardo Reyes en Michoacán e Higinio Bustos en Veracruz.

Detenciones arbitrarias son solapadas

Integrantes del Comité Cerezo, afirmaron que estas detenciones arbitrarias son solapadas por el gobierno federal y que están orientadas a intimidar a los activistas.

“Es una forma también de intimidar y de tratar de impedir la movilización social y las demandas de tierra y las demandas de libertad”, aseguraron.