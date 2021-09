Denuncia Ricardo Anaya ‘ineptitud’ en manejo de desastres naturales

Escucha la nota:



Ricardo Anaya, señalo que la ineptitud en el gobierno ha provocado una mala atención de los desastres que se han registrado en nuestro país.

Al dar a conocer un nuevo video en sus redes sociales, el aspirante a la candidatura presidencial de 2024 dijo que la “la ineptitud mata” y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da muchos ejemplos de ello.

Al referirse a la inundación en Tula, que provocó el fallecimiento de 16 pacientes de un hospital del IMSS, Anaya Cortés dijo que no se le avisó a tiempo a la gente, además de la situación que se presentó en Tlanepantla donde se desgajó el Cerro del Chiquihuite.

“Sabían del nivel de las presas, sabían de la crecida del rio y no evacuaron a la población, no le avisaron a la gente, por eso digo que la ineptitud mata; tres miembros de una familia Paola y sus hijitos de 5 y 3 años, desaparecieron en el deslave del Chiquihuite, Mariana una estudiante de la UNAM lamentablemente murió, debieron evacuarlos y no lo hicieron, por eso digo que la ineptitud mata”, advirtió.

La ineptitud mata. 17 personas murieron en el IMSS de Tula. Miles de familias sufren por las inundaciones. ¿Qué hace el gobierno? Desaparecer el FONDEN. Igual que con el Seguro Popular: AMLO primero destruye y luego averigua. Andrés Manuel: deja de hablar y ponte a trabajar. pic.twitter.com/19t9YA8c1K — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 20, 2021

El excandidato presidencial insistió en que miles de familias están sufriendo por las inundaciones, los sismos y sus consecuencias y que el actual gobierno, “por increíble que parezca, lo que hizo fue cancelar el FONDEN, el dinero guardado para ayudar en desastres naturales, con el pretexto de siempre: que había corrupción”

Criticó que se tenga dinero para construir estadios de beisbol, y que no se haya investigado el caso de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador “que fueron filmados recibiendo fajos de dinero”

Ricardo Anaya, propuso recuperar el método de financiamiento para la atención de desastres, con reglas claras y un uso absolutamente transparente del dinero; y coordinar el trabajo de las dependencias involucradas, con un claro sentido de eficiencia, para que la ayuda llegue de manera inmediata a donde realmente se necesita.

“Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar”, remató el aspirante a la candidatura presidencial de 2024 en su video.