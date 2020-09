Denuncia en mi contra por parte del PAN es un tema electora: López-Gatell

Escucha la nota:



Ante la denuncia que panistas interpondrán contra Hugo López-Gatell, ante la Fiscalía General de la República por el mal manejo que ha tenido en la pandemia de Covid-19, el subsecretario de Salud afirmó que este tipo de denuncias tienen que ver con un interés electoral porque ya se está en el inicio de los comicios de 2021.

En conferencia de prensa, afirmó que los partidos políticos “deben actuar de acuerdo a su conciencia y por el bien público”.

Información relacionada: Acción Nacional denunciará a López-Gatell ante la FGR

No me meto en político electoral; no hay duda que en periodos preelectorales, adelante que todo mundo actúe de acuerdo a su conciencia y por bien público

También, reiteró que el gobierno mexicano no tiene un convenio con Rusia para importa 32 millones de vacunas, sino es un trato con una empresa privada.

Aclaró que en caso de que algún laboratorio quiera a personas mexicanas para sus ensayos clínicos para la vacuna contra Covid-19 este debe ser autorizado por Cofepris.

Por último, señaló que los recursos que se prevén recaudar por la venta de bebidas azucaradas no se etiqueta para acciones para reducir la obesidad.