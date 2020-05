Denuncia diputada local que a la Contraloría CDMX “se le cayó el sistema”

“El hecho de que no funcione el sistema de la Contraloría capitalina es una maniobra “conveniente” que coincide con un posible acto de corrupción”, señaló América Rangel.

La diputada local por el PAN, América Rangel Lorenzana dio a conocer que el portal de la Contraloría de la Ciudad de México está fallando, motivo que le ha impedido concluir el levantamiento de la denuncia que presentará en contra de servidores públicos que resulten responsables por el presunto acto de corrupción en el Gobierno de Claudia Sheinbaum derivado de la compra con un sobreprecio de ventiladores para enfermos de coronavirus.

La legisladora aseguró que los ventiladores tienen un costo por unidad de alrededor de 500 mil pesos y la administración local pagó un sobreprecio del 400%.

Además, señaló que debido a este “escándalo” la Ciudad frenó la compra de otros 200 ventiladores por lo que se pagaría el mismo sobreprecio.

“La jefa de Gobierno pagó 2 millones 100 mil pesos adicionales por cada uno de los 143 ventiladores, eso nos da un total de 300 millones de pesos que se pagaron de sobreprecio, sin duda alguien hizo un gran negocio aquí, y no solo eso, el gobierno de la Ciudad ya estaba preparando la compra de otros 200 ventiladores con el mismo sobreprecio que tuvieron que cancelar cuando vieron el escándalo que se estaba armando, pero para nuestra sorpresa el sistema de la página de la Contraloría no sirve, qué conveniente no creen, casualmente cuando se descubre un posible acto de corrupción se les cae el sistema”, apuntó.

De acuerdo con la panista, el hecho de que no funcione el sistema de la Contraloría capitalina es una maniobra “conveniente” que coincide con un posible acto de corrupción.