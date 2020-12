Denuncia defensora de DDHH amenazas en su contra

Una integrante del Frente Nacional de Desaparecidos y Desplazados, denunció que a pesar de recibir amenazas de muerte en su contra, vinculadas a su activismo como defensora de derechos humanos, no ha recibido el apoyo del Mecanismo de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que hizo responsable al Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez de cualquier ataque en su contra y de su familia.

A través de una carta donde pide el anonimato, advirtió que se encuentra en situación de riesgo por las diversas amenazas, también por el hostigamiento y la persecución de un sujeto no identificado.

Como respuesta el Mecanismo solo le ofreció un botón de pánico que no funciona “y un número de contacto de la policía, que por si fuera poco, son los que están metidos en la delincuencia”.

Por ello responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a ella o a sus hijos al mecanismo y a Enrique Irazoque Palazuelos y Jorge Ruiz del Ángel, titulares del mismo, quienes a pesar de estar enterados de la situación, son omisos ante la situación de violencia y vulnerabilidad.

“Subsecretario De Derechos Humanos, (Alejandro) Encinas Rodríguez le hago de su conocimiento que los defensores que somos usuarios del mecanismo no estamos siendo atendidos como se debe puesto que no actúan en lo inmediato por lo tanto también le compete hacerlo responsable si algo me sucediera a mi y mis dos menores hijos”, advirtió la activista.