Denuncia de videos ante FGR, para investigar y sancionar a responsables: PAN

Escucha la nota:



La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó que legisladoras federales acudirían a la Fiscalía General de la República (FGR), a presentar denuncia por los hechos difundidos a través de un video, en el que dos exfuncionarios del Senado de la República, uno de ellos militante panista, reciben fajos de billetes a modo de soborno, presuntamente de parte de la empresa Odebrecht.

Lo anterior, en el marco de la aprobación de la reforma energética, a finales del año 2013.

Información relacionada: UIF investiga el destino de los recursos entregados en video de Emilio ‘L’

El líder nacional panista, Marko Cortés, señaló que el propósito de la denuncia, es mostrar que el PAN está a favor de que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

“Por supuesto de que nosotros estamos a favor de que se investigue, esa denuncia que hoy presentan varios legisladores de Acción Nacional es para que precisamente se investigue y se sepa la verdad. Nosotros estamos a favor de eso, de la transparencia y de la claridad y es muy importante que en este y en todos los demás casos sepamos siempre qué fue lo que ocurrió, pero que se cuide el debido proceso, es fundamental, para que entonces se haga justicia y no como el Presidente de la República está haciendo, política”, recalcó.

También confirmó que el PAN iniciará el proceso de sanción y expulsión del militante Guillermo Gutiérrez, cercano al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

La otra persona que aparece videograbada, Rafael Caraveo, no es militante panista, apuntó.

“Solamente uno de ellos militante de Acción Nacional y por ello es que iniciaremos el procedimiento de sanción correspondiente y por ello es que nosotros estaremos pensando en la expulsión, para que él pueda hacer la parte que le corresponde en su derecho”, refrendó

El exdiputado federal agregó que ha charlado con el resto de los panistas cuyos nombres han sido mencionados, a través de publicaciones periodísticas, como presuntos involucrados en el pago de sobornos de la empresa Odebrecht, a través del ex titular y otros exdirectivos de Pemex.

Señaló que los referidos, cuyos nombres no precisó, le han dicho que no tienen nada qué ver con el asunto y él se apega a esa versión.

El PAN no estuvo involucrado en el pago de sobornos de la empresa contratista de Pemex, porque siempre impulsó la reforma energética y aún la respalda, aclaró Cortés Mendoza.

“Estamos y estuvimos a favor de la reforma energética, a Acción Nacional ni a sus legisladores nos tuvieron que convencer de lo que nosotros estábamos profundamente convencidos. Me atengo a su versión, ya hablé con ellos y me aseguran que no tienen absolutamente nada qué ver, y además mi elemento de convicción es que el PAN estaba a favor desde el origen, en una reforma en la que seguimos creyendo hasta la fecha.

El dirigente del albiazul atribuyó los señalamientos hacia sus militantes, a la campaña de desprestigio lanzada por el propio Presidente de la República que, acusó, se ha dedicado a la “politiquería” y a dirigir ataques a la oposición que le representa competencia para las elecciones de 2021, en lugar de atender las graves crisis sanitaria y económica que el país enfrenta.

“Y es por ello que, con claridad, es que buscan difamar, denigrar a quienes somos opositores y somos buenos gobiernos, por eso no me extraña, porque es parte de la misma estrategia que busca el presidente López Obrador, de denostar a la oposición y dos, de buscar distraer la atención de lo que verdaderamente hoy nos preocupa a los mexicanos”, insistió.

Subrayó que el Gobierno Federal está usando la justicia para atacar a sus contrincantes políticos y usa el discurso de combate a la corrupción, para tender “cortinas de humo” ante los errores cometidos en la atención a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica en que ha sumido al país.

El Primer Mandatario, agregó, está haciendo lo mismo que hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), intentar desacreditar a los panistas, para ganar terreno electoral y político.

Si algún panista resulta involucrado en algún ilícito, será expulsado del partido que, afirmó, se encuentra unido y cohesionado, preparando su estrategia para las elecciones del 2021.