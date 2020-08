Denuncia de Emilio ‘L’, momento estelar en la historia de México: AMLO

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que la denuncia de Emilio ‘L’ y el juicio a Genaro García Luna son un “momento importante, estelar en la historia de México”.

El mandatario señaló que “debemos de ver lo positivo, tenemos la gran oportunidad los mexicanos de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública”.

“En el caso de los ex presidentes no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera de conformidad con la Constitución de que se lleve a cabo una consulta y que lo decidamos entre todos”, agregó.