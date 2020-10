Denuncia ante Fepade está ‘hueca’, revira Mario Delgado

Escucha la nota:



El coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, calificó como “hueca” y sin fundamento, la denuncia presentada en su contra por un grupo de integrantes de su bancada, por uso irregular de recursos públicos a su cargo.

“Ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no tiene nada. Es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción por las acusaciones que le han hecho bastante graves al diputado Muñoz Ledo. Yo creo que tiene él que hacerle frente a esas acusaciones (…) pero es un acto de desesperación, de publicidad. Nosotros vamos muy bien, vamos a seguir convocando a la unidad.”, reviró.

Entrevistado en San Lázaro, el legislador también tomo con reservas la invitación del actual dirigente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, a una reunión en la sede del partido, este jueves 15 de octubre.

Se declaró dispuesto a acudir a la cita, si le notifican claramente cuál es el propósito, lo anterior, tras señalar que se enteró por medios de comunicación, que al encuentro también está convocado el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.

“Él me llamó por teléfono, me dijo que me quería invitar a una reunión con el CEN el jueves en la tarde, después me enteré por los medios que al aparecer quería una reunión también con el diputado Muñoz Ledo. Entonces, yo nada más pido claridad a qué se invita a uno, si no, cómo vas si no sabes a qué vas”, planteó.

Cuestionado respecto a si seguirá en campaña, nuevamente dijo que no está en campaña, aunque en sus actos de promoción ya ha admitido que se trata de la campaña rumbo a la dirigencia partidista.

Agregó que un dirigente siempre debe estar activo en el territorio y por eso, seguirá recorriendo el país, mientras que el diputado Muñoz Ledo ya no puede cumplir sus responsabilidades como legislador federal, y tampoco lo podría hacer como líder partidista.

Antes, al participar en una rodada ciclista del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados, en el marco de la aprobación de reformas en materia de derecho a la movilidad, el diputado Delgado Carillo reiteró que está listo para la tercera encuesta que aplicará el Instituto Nacional Electoral (INE), para desempatar la contienda interna por la dirigencia morenista.

Afirmó que él respetará los resultados y el resto de los contendientes deben hacerlo, por lo que él insistirá en llamar al respeto y la fraternidad.

Se declaró dispuesto a sumar a su proyecto, si resulta ganador de la dirigencia de Morena, al diputado Muñoz Ledo, porque no guarda rencores ni es propenso a las venganzas.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el partido Morena se llene de “tribus” y grupos políticos dijo que “vamos a evitarlo y tenemos la vacuna para el amiguismo, el influyentísimo y el sectarismo que va a ser la fraternidad y, en la definición de las candidaturas, que luego se vuelven tan complicadas, las encuestas y con esas dos vacunas, Morena va a salir adelante”.