Dentro y fuera de la 4T hay “amarra navajas”: Muñoz Ledo

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo salió afirmó que en la llamada “cuarta transformación” hay “picapleitos internos” y fuera de ese proyecto político hay “amarra navajas” que pretenden afectar la unidad “histórica” de dicho movimiento.

En redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseveró que su autoridad moral no es “inventada”.

También señaló que hay quienes tienen el propósito de enfrentarlo con el Gobierno de la República, por sus opiniones críticas en torno a algunas de decisiones de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior en referencia al tratamiento que se dio en un portal de internet en México, con respecto a una entrevista que otorgó a la Agencia EFE y que a su consideración, confundió el sentido de sus palabras.

“Los picapleitos internos y los amarra navajas externos pretenden socavar la unión histórica de la 4T. Las posiciones que expreso y sostengo son las publicadas en mis artículos y tuits, no las que me atribuyen. La autoridad moral se tiene, no se inventa”, escribió en su cuenta oficial en Twitter, @PMunozLedo.

“Leí la nota publicada en el portal de Joaquín López Dóriga, en la que da a conocer la entrevista que me hizo anteayer el representante de la Agencia EFE. Esta confunde mis dichos con sus propias conclusiones con el claro propósito de enfrentarme al Gobierno de la República”, reclamó el congresista.

En una de sus últimas posiciones en contra de una determinación del Ejecutivo Federal, el diputado Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, consideró que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto planteada por el Presidente López Obrador contravenía la Carta Magna e invadía las funciones de los diputados federales en materia presupuestal.

Posteriormente matizó sus críticas al afirmar que el proyecto ya estaba en vías de generar consenso, a partir de algunos ajustes.