Democracia no solo implica elecciones, sino poder regulado: Woldenberg

El ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg Karakowsky afirmó que los ataques y descalificaciones en contra de las instituciones autónomas, dan cuenta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende que la democracia no solo implica elecciones, sino un poder regulado y vigilado.

Al participar en el seminario “En defensa de las autonomías y las instituciones”, en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, el académico destacó que el acoso del que son víctimas las instituciones por parte del gobierno, da la impresión de que lo que se pretende es que el país regrese a la época del “presidencialismo extremo” con facultades metaconstitucionales.

Información relacionada: SCJN resolverá si el INE puede violar la ley para realizar revocación de mandato

“Lo que creo que no se entiende desde el gobierno es que la democracia no es sólo eso, la democracia implica también un poder regulado, un poder fragmentado, un poder vigilado. Y por ello, se quisiera que los poderes del Estado, los poderes tradicionales, el Legislativo y el Judicial, estuvieran subordinados al presidente, también que los órganos autónomos del Estado no fueran autónomos”.

Asimismo, Woldenberg Karakowsky aseveró que el primer mandatario hizo descalificaciones sin sustento en contra de la UNAM, con las que buscó desestabilizar a la máxima casa de estudios.

“Lo que escuchamos del presidente de la República con relación a la UNAM no fue una crítica, fue una descalificación sin conocer lo que realmente sucede en la universidad. Emitió un diagnóstico tajante y no sólo eso, llamó, desde mi punto de vista, a desestabilizar a la propia universidad, sin diagnóstico, sin conocimiento, porque le gustaría una universidad que se condujera de acuerdo a sus designios”.

Woldenberg puntualizó que la autonomía es una condición necesaria para que las instituciones cumplan con su misión. Por ello, manifestó que atentar contra las autonomías es atentar contra un arreglo institucional que beneficia a todos, incluyendo al gobierno.

Por este motivo, hizo votos para que lo construido no se erosione, ni se debilite en los próximos años.