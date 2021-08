Delicado, cierre al paso de AMLO, no debe volver a ocurrir: Margarita Zavala

Escucha la nota:



La diputada federal electa del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, calificó como muy delicado lo ocurrido con el Presidente de la República, este viernes durante su gira por Chiapas, donde un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le bloqueó el paso.

Zavala Gómez del Campo catalogó los hechos como una violación al Estado de Derecho, y aunque se solidarizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que él debió tomar una actitud más cuidadosa, ya que si se permiten ese tipo de actos una vez, podrían repetirse cada vez con más frecuencia.

“Me preocupa mucho que al Presidente de México no se le deje llegar a un evento, violenta el Estado de Derecho y me preocupa que el propio Presidente no le de la importancia así. Si vamos violentando todos el derecho, va a ser de todos los días. Si un día los dejamos tomar trenes, porqué un día no se les va a dejar tomar una carretera y nada más que no pase el Presidente. Está muy preocupante y ojalá que no vuelva a pasar y de eso se encargue el propio Ejecutivo”, planteó la exprimera dama del país.

Zavala Gómez del Campo también habló del caso que se sigue contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de cometer entre otros delitos lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

La legisladora que formará parte de la bancada albiazul, pese a que renunció a ese partido, manifestó que los citatorios de la FGR y el acoso contra Anaya Cortés del Presidente de la República desde las conferencias en Palacio Nacional, son un signo de persecución judicial a los opositores y críticos del régimen.

“Más allá de filias y fobias, debe ponerse un alto a este acoso a la crítica, a la oposición. Yo sí lamento que se esté persiguiendo a los opositores, por ser opositores. Están violando principios fundamentales como la presunción de inocencia desde los micrófonos del poder y se está violando también el principio del debido proceso. Son principios elementales que no deberíamos dejar pasar que se violen así todos los días, todas las mañanas”, subrayó.

A su vez, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (c) expresaron su extrañamiento con el proceder de los profesores de la CNTE, que le bloquearon el paso al Primer Mandatario.

Acompañados por el coordinador Ignacio Mier, congresistas oriundos de Chiapas, pertenecientes a la bancada morenista, subrayaron que en distintas ocasiones, los miembros de la CNTE han tenido reuniones con el Primer Mandatario, “tantas veces han querido” y se les han abierto las puertas de Palacio Nacional.

También se declararon extrañados con el gobernador del estado, Rutilio Escandón, al que calificaron como un político atento con las necesidades del magisterio.

Al puntualizar que los profesores de la CNTE que bloquearon el paso al Presidente López Obrador, no son una mayoría, señalaron que el diálogo con ellos ha estado, sigue y seguirá abierto.

Los morenistas en San Lázaro recordaron a los profesores de la Coordinadora, que el Presidente hizo un esfuerzo para revertir la “mal llamada” reforma educativa, y que han sido atendidos “con gentileza” por parte del Gobierno Federal.

Por ello, los llamaron a la prudencia, a la congruencia y al respeto con el movimiento y el proyecto del Primer Mandatario.

Les pidieron no cerrarse al diálogo cuántas veces sea necesario, y señalaron que si tienen alguna “animosidad” con el Gobierno Federal, tienen como vía de atención a los diputados federales chiapanecos.

Se pronunciaron a favor de la libre manifestación de la CNTE, sin embargo, rechazaron manifestaciones de “grupos facciosos” que quieren dar un mensaje de confrontación y rechazo al Ejecutivo Federal en Chiapas.

El diputado Irán Santiago, ligado directamente a la CNTE, solicitó a los profesores que protestaron frente al Jefe del Ejecutivo, que dejen a un lado el discurso de que la contrarreforma educativa impulsada en esta administración, es la misma que la implementada en el anterior gobierno de Enrique Peña.

Se utiliza ese discurso para “confundir” a los maestros en Chiapas, alertó Margarita Zavala.