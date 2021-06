Deja Gabriel García coordinación de Programas para el Desarrollo

Escucha la nota:



Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal, anunció que dejará el cargo para regresar al Senado de la República, así lo confirmó el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

“No dijo exactamente por qué, pero regresa al Senado”, detalló Ramírez Cuevas.

El vocero descartó que la renuncia se deba a los resultados de la pasada elección 2021 del 6 de junio.

“No, no, no, no. En eso no tenemos que ver, en lo que si tenemos que ver es en que se le dé continuidad al proyecto transformador, pero ahorita lo más importante es la vacunación”, dijo García Hernández.

Destacó que su salida se debe a una decisión personal.

“Sí, sí es personal y va a haber la explicación porque el senador suplente Alejandro Peña, se va a participar en Morena. Como es el suplente no podemos dejar el espacio en el Senado de la República”, subrayó.

“Se tiene que continuar vacunando mejorando (las acciones) con la participación de todas las instantes; tiene que ver con los suministros y con la dispersión de la población rural”, acotó como ultimo apunte del cargo que ostentó hasta el día de hoy.