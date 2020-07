Defienden diputados selección de aspirantes al INE

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, los líderes de todas las fracciones parlamentarias salieron en defensa del proceso de selección de aspirantes al Instituto Nacional Electoral (INE).

En el acto público y virtual de entrega de las cuatro quintetas con los nombres de los semifinalistas, por parte del Comité Técnico de Evaluación, destacaron la integración plural y apartidista de ese organismo.

Lo anterior, en respuesta a los reclamos e inconformidad planteados por el integrante del Comité, John Ackerman, que rechazó la elaboración de los listados referidos, e incluso descalificó a sus compañeros en la instancia evaluadora y a algunos de los participantes seleccionados.

A diferencia de procesos anteriores, dijeron los coordinadores en San Lázaro, no intervinieron los partidos políticos, no hubo sesgos, injerencias ni presiones externas, por lo que “no se vale descalificar”.

“Este no es un proceso simulado, no pusimos a representantes de los partidos, representantes nuestros para estar en una simulación y buscar las cuotas o buscar a los cuates”, atajó el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

“Y me sorprenden los comentarios de John, porque él sabía cuáles eran las reglas del proceso desde el principio y nunca las objetó en todas las reuniones en que yo estuve presente. No se vale condenar decisiones colegiadas, por posiciones personales. No se vale tampoco descalificar a integrantes de estas quintetas, porque eso infiere querer influir dentro del proceso”, sentenció el diputado del Partido Verde (PVEM) y ex consejero electoral federal, Marco Gómez.

Al expresar su respaldo al señor Ackerman Rose, el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández indicó que ya existe una campaña “feroz” de descalificación, por lo que pidió a los líderes parlamentarios e integrantes del Comité Técnico, no atacarlo más.

Sin embargo, el diputado Fernández Noroña expresó su desacuerdo con el también investigador, que calificó como “cuota” del Partido Acción Nacional (PAN) a la semifinalista en el proceso y ex consejera electoral local, Carla Humphrey.

En el intento de defender a Ackerman, el diputado Noroña afirmó que si hubiera sido el enviado del Gobierno Federal en el Comité Técnico, no habría abandonado las votaciones.

“Si él hubiese sido nuestro operador político en el Comité Técnico, en vez de enojarse, en vez de salirse, en vez de no votar las quintetas, se habría quedado hasta el último momento para que salieran los perfiles que supuestamente nosotros queremos que estén”, indicó el legislador petista.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política también se declararon listos a deliberar, para llegar a un acuerdo sobre quiénes serán los cuatro nuevos consejeros electorales.

Tendrán hasta el próximo martes 21 de julio para avalar la propuesta final de consejeros, a poner a consideración del Pleno de San Lázaro, en la sesión presencial extraordinaria, que tendrá lugar el miércoles 22 de julio.

“Hasta ahora en la Junta de Coordinación Política hemos privilegiado en el consenso en la toma de decisiones. En los procesos electorales, quienes detentan las mayorías deben garantizar las condiciones de equidad en la contienda y en la realidad mexicana, acercarnos a lo contrario, es sin duda un retroceso hacia un pasado autoritario que no queremos revivir”, planteó la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez.

“Aquí no hubo en la integración del Comité Técnico, propuestas sembradas de partidos políticos, para que entraran operadores y pudieran resolver en reproducción de lo que, de alguna manera en el pasado ocurría, este tema de las cuotas. Si ya se cumplió en esta primera etapa, va a ser muy importante prueba para que lo refrendemos en la parte que continúa como proceso”, abundó el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo.

“Que nosotros necesitamos fortalecer este proceso y que en este proceso requerimos altura de miras, una democracia sin adjetivos, una democracia que esté a la altura de los sueños de los mexicanos. No queremos sesgos, no queremos cuotas, queremos las mejores decisiones”, expresó el coordinador panista, Juan Carlos Romero.

“Necesitamos un INE autónomo, no es momento para descalificar su función, es tiempo de abonar en su consolidación y apuntalar cada vez más su autonomía como garante absoluto del voto popular. Debemos comprometernos a privilegiar la pluralidad en este proceso, para que ninguna corriente o postura política se imponga sobre otra”, agregó el coordinador de la bancad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez.