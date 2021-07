Decreto de AMLO busca reivindicar la justicia en México

Escucha la nota:



Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en que los prisioneros federales, que hallan sido puestos tras las rejas tras confesiones obtenidas por tortura, serán liberados, y reconoció que este perfil del decreto, que será presentado la próxima semana, “puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos”.

La advertencia ocurrió durante la firma de un decreto para la liberación de presos con cierto perfil; en el que se incluirá a aquellos que durante su proceso hayan sido víctimas de tortura.

“No queremos que se torture a nadie. El planteamiento es: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos la tortura en México, se termina la tortura, bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, remarcó el primer mandatario desde Palacio Nacional donde se presentó la situación legal de los casos.

Un estado de derecho más humano

Sobre los procesos de los posibles secuestradores Israel Vallarta (en reclusión sin sentencia desde el 2005) y Brenda Quevedo (detenida en 2006 y quien acusa se declaró culpable bajo tortura), el presidente de la República señaló que “puede ser (su liberación) porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico estado de derecho qué personas vinculadas a estos procesos acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo… Eso es lo que va a quedar de manifiesto, porque ya se lo que están pensando quienes son militantes del conservadurismo y del autoritarismo”.

“Las élites son muy dadas al uso de la fuerza. Es desgraciadamente algo que se ha extendido en nuestro pueblo”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal al comentar que familiares de víctimas o afectados directos quieren que “al que cometió el delito se le elimine, que no se le tenga ninguna consideración, que no haya piedad, entonces, en esos casos, se dice ‘tiene que hablar, no le hace que lo torture’. Eso no lo consideramos humano”, finalizó López Obrador.