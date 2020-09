Declinan diputados de Morena a pedir consulta

Escucha la nota:



La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados decidió declinar a la presentación de una solicitud de consulta popular impulsada por un tercio de los diputados federales, para enjuiciar a los expresidentes.

El coordinador Mario Delgado señaló que se mantendrá el apoyo a la petición que el Presidente de la República ya envió al Senado de la República y de inmediato se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También respaldará la petición que por su parte, promueven organizaciones sociales, las cuales entregarán más de un millón 800 mil firmas ante el Senado.

“Hemos decidido que vamos a acompañar la propuesta del Presdente de la República, es decir, el grupo parlamentario de Morena no va a presentar la solicitud de consulta, porque vamos a apoyar la del Presidente. También queremos tratar de que no se politice este asunto”, remarcó el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

De acuerdo a la información proporcionada por los colectivos asociados al movimiento Ayotzinapa, que se encargarían de poner folio a las firmas, agregó Delgado Carrillo, se habrían colectado más de dos millones de signaturas, en espera de ser validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador subrayó la importancia de que los ciudadanos opinen sobre un posible juicio a expresidentes.

Sin embargo, aclaró que la realización de ese ejercicio, no implica que los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, serán declarados culpables.

Eso lo determinará el Poder Judicial y si existen denuncias en su contra, dijo.

“Pues un juicio tiene que ir por el canal institucional, por el canal correcto, no es un enjuiciamiento popular. El hecho de que se pida la consulta quiere decir que vayan a ser culpables, no. Tendrá que establecerse un canal legal para ello, y la Fiscalía General de la República dirá si procede o no. Obviamente se está planteando la consulta, que conforme al debido proceso y conforme a derecho”, reconoció.

Respecto a la presentación de una iniciativa para implementar una Ley de Amnistía para expresidentes, y lanzar una consulta popular para que la ciudadanía diga si esa norma debe aprobarse o no, a fin de garantizar que de uno u otro modo y “entrando por otra puerta”, se haga una consulta en la materia, el diputado Delgado Carrillo consideró que sigue siendo una alternativa.

El proyecto atribuido al diputado Pablo Gómez, fue publicado en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria, este lunes 14 de septiembre.