Declaraciones de Cárdenas y dichos en medios es ‘politiquería’: AMLO

Las declaraciones que hizo el ex director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Fernando Cárdenas Gracia por posibles corruptelas dentro del organismo, y lo que se desató en los medios de comunicación es parte de la politiquería que se vive en México, para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con la premisa de “La ley es para el hombre y la mujer, no la mujer y el hombre para la ley”, el Jefe del Ejecutivo defendió la Institución, y enfatizó que se deben investigar todas las denuncias que existan.

“Si hay denuncias se van a investigar, como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, yo les voy a estar informando diariamente, si no existieran las mañaneras estaríamos atados de pies y manos”, reprochó. Durante la conferencia matutina de este jueves en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, fue una vez más cuestionado de la dimisión de Cárdenas y sus señalamientos de corruptelas dentro del Indep.

Aseguró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, no le ha notificado de alguna denuncia o posibles anomalías dentro del Indep. López Obrador refirió que dentro del mismo Gobierno Federal se heredó un sistema que complica la solución de algunos problemas, y ejemplificó con lo del magno sorteo alusivo al avión presidencial José María Morelos y Pavón, celebrado el 15 de septiembre pasado.

“Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia, imagínense que mal se comete cuando se rifa un avión de lujo que es a todas luces un insulto al pueblo de México para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde, el fin es sublime, eso es justicia”, dijo.

“Resulta que no se puede nada… así estaba el gobierno, por eso hablo del elefante reumático echado, rabioso que lo estamos parando para que camine en beneficio del pueblo, por eso el gobierno no estaba para servir al pueblo, el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, entonces hacer algo para el pueblo cuesta, nada más porque soy perseverante y a eso le llaman autoritarismo, y no, lo que quisieran los tecnócratas, neoliberales, los que no quieren la transformación es que no hiciéramos nada”, profundizó.