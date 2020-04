Decepcionante plan de reactivación económica: PRD

Escucha la nota:



La dirigencia nacional del PRD calificó como decepcionante el Plan de Emergencia y de Reactivación Económica que anunció este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en sus redes sociales, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Sol Azteca, reprochó que mientras otros países destinan entre el 2 y 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para apoyar a trabajadores formales e informales y a las empresas, chicas y grandes, aquí el primer mandatario no se tomó la molestia de enumerar una serie de planes para sacar a México de la “grave recesión económica que estamos viviendo” por la crisis del coronavirus.

Fue una gran decepción escuchar al Presidente sin ningún plan de emergencia y de reactivación económica. Mientras otros países destinan enormes cantidades de su PIB a apoyar a trabajadores formales e informales y a las empresas (chicas y grandes) aquí no se dijo nada de ello. pic.twitter.com/K794gCRslm — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) April 5, 2020

“Una gran decepción este informe de gobierno porque el presidente parece ser que sigue gobernando como si no pasará nada, sigue diciendo sus cuentas alegres en torno a los programas sociales, en torno a sus redes clientelares, pero la realidad es que con programas sociales no vamos a salir adelante. Si el presidente de la República no entiende que solamente con medidas extraordinarias, en un momento extraordinario, como estamos viviendo esta pandemia mundial, es cómo México va a salir a adelante con mayor inversión en infraestructura, combatiendo el desempleo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, este país no va a tener futuro”.

Asimismo, el líder perredista aseveró que el titular del Ejecutivo federal está reprobado en el manejo de la crisis.

“El presidente está reprobado en el manejo de la crisis económica, en el manejo de la crisis de salud y el coronavirus y por supuesto en el manejo de la crisis de la violencia. Sigue México padeciendo los peores niveles de violencia como nunca habíamos visto, hoy no hay buenas noticias para México, tenemos un presidente que no se ha enterado que estamos en una grave crisis económica y que se necesitan acciones contundentes para poder generar los empleos que los mexicanos requieren”.

Ante ello, Ángel Ávila dijo que su partido exige que se cancelen la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para destinar los 40 millones de pesos a la compra de insumos de la salud y generar apoyos a todos los trabajadores.

Del mismo modo, refirió que a los empresarios hay que otorgarles créditos fiscales e incentivos fiscales.