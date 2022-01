Debería ser imparcial y cuidar las normas: AMLO a Córdova

“Debería ser una autoridad imparcial”, reclama el presidente Andrés Manuel López Obrador al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al criticar su participación en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“Estamos viviendo un momento en que todo mundo se está definiendo y están quedando desnudos, es como la fábula de ‘el rey va desnudo’.

Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la Convención del PAN. ¡Imagínense!, el director, consejero, presidente del INE encabezando el Congreso.

“La Convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta, no les importa”, manifestó.

“Lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática desde el Porfiriato”, agregó López Obrador al exhibir un mensaje donde el columnista Pedro Miguel.

“Me encanta esta foto, será porque no me gustan las simulaciones”, escribió el periodista en sus redes mostrando una imagen de Córdova en el presidium con la bandera de Acción Nacional a sus espaldas.

El mandatario mexicano insistió en los dichos del desaparecido líder de la CTM, Fidel Velázquez: “soy charro y qué”.

Al señalar que “es importante el que podamos ir informando aclarando y respetando el derecho a disentir y posicionándonos y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza”.